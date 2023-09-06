В реестр коррупционеров внесли 46 тысяч человек — НАПК — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В реестр коррупционеров внесли 46 тысяч человек — НАПК

Казна и Политика
16
В реестр коррупционеров внесли 46 тысяч человек — НАПК
В реестр коррупционеров внесли 46 тысяч человек — НАПК
В реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, внесено 46 тыс. граждан.
Об этом глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков сказал в эфире телемарафона «Единые новости».
«Сейчас в реестре 46 тыс. человек. Из них 2 тыс. совершивших дисциплинарные правонарушения, примерно 25 тыс. — административные и 15 тыс. — уголовные», — сказал Новиков.
Читайте также
По его словам, есть риск для этого реестра. В частности, это проект закона 9587-д о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законы Украины об усовершенствовании порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Место для вашей рекламы
«Этот законопроект может вообще уничтожить реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения. Если этот закон примут, ни журналисты, ни граждане не увидят сведения о совершивших административные правонарушения, связанные с коррупцией, дисциплинарные, а также те 15 тыс. осужденных за уголовные преступления. Это основной риск для данного реестра, а не закрытие определенных полей», — сказал глава агентства.
Читайте также
Недавно Нацагентство по предотвращению коррупции открыло доступ к реестру коррупционеров с учетом аспектов безопасности. НАПК получило от Министерства обороны ответ об отсутствии рисков в случае восстановления доступа к реестру, однако при условии неотражения сведений о месте работы, должности на время совершения лицом коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения.
С началом полномасштабного вторжения россии государственным органам, в том числе и НАПК, пришлось ограничить доступ к ряду реестров, в том числе и к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения с учетом постановления Кабинета министров «Некоторые вопросы обеспечения функционирования информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных систем, публичных электронных реестров в условиях военного положения» от 12 марта 2022 года
Читайте также
Как сообщалось, Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров), — это портал, где содержится информация обо всех физических и юридических лицах, совершивших коррупционные правонарушения. НАПК администрирует этот реестр с февраля 2019 года.
В реестре можно получить справку о наличии или отсутствии сведений о себе и юридическом лице, к которому применены меры уголовно-правового характера за коррупционное правонарушение.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.