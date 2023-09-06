В реестр коррупционеров внесли 46 тысяч человек — НАПК 06.09.2023, 01:30 — Казна и Политика

В реестр коррупционеров внесли 46 тысяч человек — НАПК

В реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, внесено 46 тыс. граждан.

Об этом глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков сказал в эфире телемарафона «Единые новости».

«Сейчас в реестре 46 тыс. человек. Из них 2 тыс. совершивших дисциплинарные правонарушения, примерно 25 тыс. — административные и 15 тыс. — уголовные», — сказал Новиков.

По его словам, есть риск для этого реестра. В частности, это проект закона 9587-д о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законы Украины об усовершенствовании порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

«Этот законопроект может вообще уничтожить реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения. Если этот закон примут, ни журналисты, ни граждане не увидят сведения о совершивших административные правонарушения, связанные с коррупцией, дисциплинарные, а также те 15 тыс. осужденных за уголовные преступления. Это основной риск для данного реестра, а не закрытие определенных полей», — сказал глава агентства.

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Недавно Нацагентство по предотвращению коррупции открыло доступ к реестру коррупционеров с учетом аспектов безопасности. НАПК получило от Министерства обороны ответ об отсутствии рисков в случае восстановления доступа к реестру, однако при условии неотражения сведений о месте работы, должности на время совершения лицом коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения.

С началом полномасштабного вторжения россии государственным органам, в том числе и НАПК, пришлось ограничить доступ к ряду реестров, в том числе и к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения с учетом постановления Кабинета министров «Некоторые вопросы обеспечения функционирования информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных систем, публичных электронных реестров в условиях военного положения» от 12 марта 2022 года

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Как сообщалось, Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров), — это портал, где содержится информация обо всех физических и юридических лицах, совершивших коррупционные правонарушения. НАПК администрирует этот реестр с февраля 2019 года.

В реестре можно получить справку о наличии или отсутствии сведений о себе и юридическом лице, к которому применены меры уголовно-правового характера за коррупционное правонарушение.

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Укрінформ По материалам:

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