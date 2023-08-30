Как в мире наказывают чиновников-коррупционеров — Finance.ua

Как в мире наказывают чиновников-коррупционеров
В Верховной Раде в ближайшее время должен появиться президентский законопроект по усилению ответственности за коррупцию. Владимир Зеленский предлагает в военное время приравнивать ее к государственной измене. Пока что из СМИ известно, что срок лишения свободы за коррупционные преступления могут повысить до 15 лет, могут отменить возможность внесения залога, а часть дел передать СБУ.
Как в других странах в мирное время наказывают чиновников-коррупционеров, исследовали журналисты портала «Слово и дело».
На сегодняшний день, согласно Уголовному кодексу Украины, за коррупцию может грозить до 12 лет лишения свободы, штраф, конфискация имущества и запрет занимать некоторые должности.
Аналогичный тюремный срок и штраф грозит чиновникам-коррупционерам в Польше и Турции.
Во Франции и Великобритании коррупционерам грозит до 10 лет лишения свободы и штраф. Во Франции суммы штрафов немалые — могут достигать миллиона евро.
В Германии судей-коррупционеров могут заключить в тюрьму на срок до 10 лет, других чиновников — на срок до 5 лет. И также предусмотрен штраф.
В Италии для судей-коррупционеров тоже более суровое наказание — от 6 до 20 лет лишения свободы. Другим чиновникам может грозить до 10 лет заключения. Кроме того, коррупционерам запрещается занимать государственные должности.
В Канаде чиновников-коррупционеров наказывают лишением свободы на срок до 14 лет, в США — до 15 (плюс штраф).
Самое мягкое наказание за коррупцию (из стран, которые мы рассматриваем) — в Финляндии: максимум 4 года тюрьмы и штраф. Финляндия является одним из лидеров в рейтинге восприятия коррупции, который составляет Transparency International. Украина в последнем рейтинге заняла 116 место.
Справка Finance.ua:
- 27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициирует законопроект о приравнивании коррупции к государственной измене на период военного положения в Украине. Зеленский заметил, что не знает, поддержит ли такой законопроект законодательный орган, однако подчеркнул, что такой шаг был бы серьезным инструментом для того, чтобы «даже не думали» (о коррупции. — Ред.).
- в Transparency International Ukraine отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского о приравнивании коррупции к госизмене. Организация выступила против такой меры и назвала свои аргументы.
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