В Украине запустят портал, где можно будет сообщить о выявленной коррупции — Finance.ua

В Украине запустят портал, где можно будет сообщить о выявленной коррупции
В начале сентября в Украине планируется запустить портал, на котором граждане смогут сообщать о фактах коррупции, которые им удалось зафиксировать.
Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в эфире телемарафона.
«В сентябре, надеемся, в первых числах, Национальное агентство (по вопросам предотвращения коррупции. — Ред.) запустит портал обличителей», — сказал он.
Новиков объяснил, что речь идет о специальном ресурсе, который обеспечит анонимную отправку сообщений работникам организаций о коррупции в их компаниях, которые будут попадать либо ее руководителям, либо уполномоченным по предотвращению коррупции, а также правоохранительным органам, как НАБУ, ГБР, НАПК и Нацполиции.
Он отметил, что портал учтет рекомендации ЕС и опыт других государств по построению взаимодействия с обличителями.
«Очень важна культура изобличения, потому что без ответственных граждан, коими являются обличители, мы не построим нулевую толерантность к коррупции», — сказал он.
Новиков отметил, что анонимные обличители смогут получить 10% от предмета коррупционного правонарушения после решения суда. При этом размер вознаграждения не может превышать 14 млн гривен.
Напомним, в 2020 году в Украине вступил в силу закон, кторый гарантирует право обличителей коррупции на вознаграждение.
При этом документ освобождает обличителей коррупции от юридической ответственности за извещение о возможных фактах коррупции, если они оказались ошибочными.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью