В Украине запустят портал, где можно будет сообщить о выявленной коррупции — Finance.ua

В Украине запустят портал, где можно будет сообщить о выявленной коррупции Сегодня 11:12 — Казна и Политика

В Украине запустят портал, где можно будет сообщить о выявленной коррупции

В начале сентября в Украине планируется запустить портал, на котором граждане смогут сообщать о фактах коррупции, которые им удалось зафиксировать.

Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в эфире телемарафона.

«В сентябре, надеемся, в первых числах, Национальное агентство (по вопросам предотвращения коррупции. — Ред.) запустит портал обличителей», — сказал он.

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Новиков объяснил, что речь идет о специальном ресурсе, который обеспечит анонимную отправку сообщений работникам организаций о коррупции в их компаниях, которые будут попадать либо ее руководителям, либо уполномоченным по предотвращению коррупции, а также правоохранительным органам, как НАБУ, ГБР, НАПК и Нацполиции.

Он отметил, что портал учтет рекомендации ЕС и опыт других государств по построению взаимодействия с обличителями.

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«Очень важна культура изобличения, потому что без ответственных граждан, коими являются обличители, мы не построим нулевую толерантность к коррупции», — сказал он.

Новиков отметил, что анонимные обличители смогут получить 10% от предмета коррупционного правонарушения после решения суда. При этом размер вознаграждения не может превышать 14 млн гривен.

Напомним, в 2020 году в Украине вступил в силу закон, кторый гарантирует право обличителей коррупции на вознаграждение.

При этом документ освобождает обличителей коррупции от юридической ответственности за извещение о возможных фактах коррупции, если они оказались ошибочными.

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