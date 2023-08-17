Агентство восстановления внедряет пятиступенчатую систему защиты от коррупции — Finance.ua

Агентство восстановления внедряет пятиступенчатую систему защиты от коррупции Сегодня 17:38

Агентство восстановления внедряет пятиступенчатую систему защиты от коррупции

Пятиступенчатую систему защиты от каких-либо коррупционных нарушений внедряет Агентство восстановления, работая на объектах. Она предусматривает ряд экспертиз как на государственном, так и международном уровнях.

«Нет большей меры предохранения от коррупционных рисков, чем открытость по отношению и к гражданскому обществу, и к экспертам, и к тем, кто хочет более глубоко разбираться в процессах», — сказал глава Агентства восстановления Мустафа Найем во время экспертной встречи «Прозрачность восстановления украинской энергетики: уроки из международного и локального опыта».

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Работают инженеры-консультанты, оценивающие проекты и работы по ним с точки зрения объема, цен, сроков. К ним также приобщаются международные консультанты. По всем объектам будет проведена государственная экспертиза, а по отдельным — и международная экспертиза.

Учитывается точка зрения проектантов и служб заказчиков, точка зрения инженеров-консультантов, технического надзора, экспертизы и дополнительно международной экспертизы. Это своего рода пятиступенчатая система защиты от каких-либо нарушений, которая позволит избежать коррупционных рисков. Агентство восстановления работает над привлечением международного финансирования на объекты, поэтому важно, чтобы партнеры знали и понимали, на что тратятся эти средства.

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Кроме того, проводится работа, которая поможет избежать монополизации и картелизации на строительном рынке.

«Мы обратились к специалистам правоохранительных органов, а также нашим коллегам из международных компаний, которые могут исследовать цены на те или иные материалы, которые используются для реализации проектов. Такого опыта открытости в стране до сих пор не было», — говорит Мустафа Найем.

Агентство готово делиться этим опытом, чтобы его мог использовать любой орган исполнительной власти, балансодержатель тех или иных сооружений, чтобы избежать коррупционных рисков.

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