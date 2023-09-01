В НАПК рассказали, когда украинцы смогут зарабатывать на коррупционерах — Finance.ua

В НАПК рассказали, когда украинцы смогут зарабатывать на коррупционерах Сегодня 17:04 — Казна и Политика

В НАПК рассказали, когда украинцы смогут зарабатывать на коррупционерах

Единый портал обличителей коррупции полноценно заработает в Украине уже с 6 сентября.

Об этом во время пресс-конференции сообщил глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков.

«Я подписал приказ о запуске с 6 сентября Единого портала обличителей коррупции, обеспечивающего анонимное или неанонимное уведомление о коррупции в той или иной организации. Десять органов государственной власти уже подключены к нему», — отметил Новиков.

Также он добавил, что постепенно будет увеличиваться количество государственных органов, имеющих доступ к порталу.

По словам главы Национального агентства, портал будет единственным местом входа для тех, кто хочет бороться с таким явлением как коррупция.

Читайте также В Раде зарегистрировали первый законопроект, приравнивающий коррупцию к госизмене

Ранее тот же Новиков анонсировал, что в случае если благодаря сообщению обличителя коррупции суд признает кого-то виновным в этом и примет решение о взыскании денежных средств, то автор сообщения может получить 10% от этой суммы, но не более 14 миллионов гривен.

Запуск этого инструмента предусмотрен в мерах Государственной антикоррупционной программы на 2023−2025 годы.

Справка Finance.ua:

с 1 января 2020 года в Украине вступил в силу закон о разоблачителях коррупции;

законом предусмотрено, что право на вознаграждение имеет обличитель, сообщивший о коррупционном преступлении, денежный размер предмета которого или причиненный государству ущерб от которого в 5 тысяч и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на время совершения преступления. Речь идет о взятках более чем в 10 млн грн;

размер вознаграждения обличителя составляет 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера нанесенного государству ущерба от преступления после вынесения обвинительного приговора суда. При этом он не может превышать 3 тысяч минимальных зарплат;

обличители и члены их семей должны находиться под защитой государства — им могут предоставить охрану.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.