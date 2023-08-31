«Будут отвечать»: Зеленский прокомментировал коррупцию в ВВК — Finance.ua

«Будут отвечать»: Зеленский прокомментировал коррупцию в ВВК Сегодня 10:45 — Криминал

«Будут отвечать»: Зеленский прокомментировал коррупцию в ВВК

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам, в котором рассказал о военно-врачебных комиссиях. В частности, глава государства упомянул заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором рассматривался вопрос о ВВК.

«Сейчас идет проверка военно-врачебных комиссий по всей стране. Скоро правоохранители ее завершат. И уже есть несколько выводов», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что следует проверить значительный массив решений ВВК об инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты после 24 февраля 2022 года. И на заседании СНБО была представлена ​​соответствующая статистика.

Читайте также Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов

«Есть примеры областей, где после февраля прошлого года в десять раз возросло количество снятия с военного учета через решения ВВК. Абсолютно понятно, что это за решения. Коррумпированные решения. Да и в рамках уголовных производств, которые ведутся сейчас в отношении работников ВВК и МСЭК, видно еще лучше, сколько решений могло быть сфальсифицировано», — объяснил глава государства.

Он добавил, что уже есть четко установленные правоохранителями необоснованные решения ВВК, зафиксированы конкретные доказательства. Этот вопрос был представлен в закрытом режиме.

«Разные регионы страны, разные ТЦК, разные должностные лица. Взятки от 3 до 15 тысяч долларов. Будут отвечать. Отдельно будет проанализирован и перечень тех, кто уехал за границу благодаря очевидно сомнительным решениям ВВК. В первую очередь благодаря решениям тех, кто уже пойман на взятках» , — сказал Зеленский и добавил, что речь идет как минимум о тысячах человек.

Глава государства отметил, что будет решено и то, с чем обращаются почти все командиры на местах — понятие так называемой ограниченной пригодности.

Читайте также Нужна ли справка из военкомата для регистрации авто: разъяснение МВД

«Очень долго это понятие позволяло манипулировать в вопросах комплектации подразделений. В частности, боевых бригад. Все, что касается пригодности или непригодности к военной службе, должно быть максимально четким. Чтобы и человек понимал, как он может помочь обороне, и чтобы в подразделениях была ясность, кем их будут комплектовать», — подчеркнул Зеленский.

Цифровизация работы ВВК

«Никаких очередей. Никаких блужданий ради того, чтобы найти или подписать нужную бумажку. Это все можно обеспечить на электронном уровне и присутствием нужного военного именно там, где проходит ВВК, если это в гражданском медицинском учреждении», — сказал президент и добавил, что чиновники завершат эту работу по цифровизации.

Зеленский также подчеркнул, что требуется полная доступность во всех областях гражданской медицинской системы для прохождения ВВК.

«Некоторые регионы, например Волынь, полностью обеспечили это. А другой пример — в Киеве почти ничего не сделано, чтобы люди могли проходить ВВК в гражданских учреждениях медицины. Поэтому военное командование, медицинская сфера, все уровни власти должны работать максимально активно, чтобы решить этот вопрос», — заявил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.