«Будут отвечать»: Зеленский прокомментировал коррупцию в ВВК — Finance.ua

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«Будут отвечать»: Зеленский прокомментировал коррупцию в ВВК

Криминал
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«Будут отвечать»: Зеленский прокомментировал коррупцию в ВВК
«Будут отвечать»: Зеленский прокомментировал коррупцию в ВВК
Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам, в котором рассказал о военно-врачебных комиссиях. В частности, глава государства упомянул заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором рассматривался вопрос о ВВК.
«Сейчас идет проверка военно-врачебных комиссий по всей стране. Скоро правоохранители ее завершат. И уже есть несколько выводов», — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что следует проверить значительный массив решений ВВК об инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты после 24 февраля 2022 года. И на заседании СНБО была представлена ​​соответствующая статистика.
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«Есть примеры областей, где после февраля прошлого года в десять раз возросло количество снятия с военного учета через решения ВВК. Абсолютно понятно, что это за решения. Коррумпированные решения. Да и в рамках уголовных производств, которые ведутся сейчас в отношении работников ВВК и МСЭК, видно еще лучше, сколько решений могло быть сфальсифицировано», — объяснил глава государства.
Он добавил, что уже есть четко установленные правоохранителями необоснованные решения ВВК, зафиксированы конкретные доказательства. Этот вопрос был представлен в закрытом режиме.
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«Разные регионы страны, разные ТЦК, разные должностные лица. Взятки от 3 до 15 тысяч долларов. Будут отвечать. Отдельно будет проанализирован и перечень тех, кто уехал за границу благодаря очевидно сомнительным решениям ВВК. В первую очередь благодаря решениям тех, кто уже пойман на взятках» , — сказал Зеленский и добавил, что речь идет как минимум о тысячах человек.
Глава государства отметил, что будет решено и то, с чем обращаются почти все командиры на местах — понятие так называемой ограниченной пригодности.
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«Очень долго это понятие позволяло манипулировать в вопросах комплектации подразделений. В частности, боевых бригад. Все, что касается пригодности или непригодности к военной службе, должно быть максимально четким. Чтобы и человек понимал, как он может помочь обороне, и чтобы в подразделениях была ясность, кем их будут комплектовать», — подчеркнул Зеленский.

Цифровизация работы ВВК

«Никаких очередей. Никаких блужданий ради того, чтобы найти или подписать нужную бумажку. Это все можно обеспечить на электронном уровне и присутствием нужного военного именно там, где проходит ВВК, если это в гражданском медицинском учреждении», — сказал президент и добавил, что чиновники завершат эту работу по цифровизации.
Зеленский также подчеркнул, что требуется полная доступность во всех областях гражданской медицинской системы для прохождения ВВК.
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«Некоторые регионы, например Волынь, полностью обеспечили это. А другой пример — в Киеве почти ничего не сделано, чтобы люди могли проходить ВВК в гражданских учреждениях медицины. Поэтому военное командование, медицинская сфера, все уровни власти должны работать максимально активно, чтобы решить этот вопрос», — заявил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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