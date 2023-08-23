В Украине военкоматы получат доступ ко всем государственным реестрам, — Резников — Finance.ua
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В Украине военкоматы получат доступ ко всем государственным реестрам, — Резников

Казна и Политика
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В Украине военкоматы получат доступ ко всем государственным реестрам, — Резников
В Украине военкоматы получат доступ ко всем государственным реестрам, — Резников
Территориальные центры комплектации перейдут на более серьезную цифровизацию. Это произойдет уже этой осенью.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников на Международном ветеранском форуме, передает 24 Канал.
Кроме того, Резников подчеркнул, что в Украине военкоматы получат доступ ко всем государственным реестрам.
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«Все реестры, которые есть, будут автоматически заходить в базу, и в ТЦК у каждого гражданина будет меньше поводов ходить по коридорам, только когда непосредственно необходимо там появиться», — сказал он.
Ожидается, что уже где-то к середине осени удастся выйти на более серьезную цифровизацию Центров комплектации, бывших военкоматов. Резников подчеркнул, что в настоящее время минобороны — на стадии подписания совместных приказов с другими ведомствами о взаимном обмене информацией.
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Напомним, в Верховной Раде Украины и Кабинете министров рассказали о новациях, которые планируются для военнослужащих. В частности, речь идет об упрощении процедуры получения статуса участника боевых действий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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