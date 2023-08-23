В Украине упростили получение статуса участника боевых действий — Finance.ua

В Украине упростили получение статуса участника боевых действий
Кабинет министров уменьшил количество документов, которые следует предоставить для получения статуса участника боевых действий (УБД).
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
По его словам, Кабмин внес изменения в порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
«Упрощен порядок предоставления статуса участника боевых действий за счет уменьшения количества документов, подаваемых на рассмотрение соответствующей комиссии по вопросам определения статуса участника боевых действий», — написал Мельничук.
Он уточнил, что сейчас необходимо предоставить только справку о непосредственном участии в защите Украины, которая является основанием для предоставления статуса участника боевых действий.
Справка Finance.ua:
- в Кабмине уже начали оформление статуса участника боевых действий добровольцам;
- в Верховной Раде Украины и Кабинете министров рассказали о новациях, которые планируются для военнослужащих. В частности, речь идет об упрощении процедуры получения статуса участника боевых действий;
- до конца 2023 года в Украине планируют заменить почти треть руководящего состава всех территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматов) ветеранов.
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