В Украине упростили получение статуса участника боевых действий — Finance.ua

В Украине упростили получение статуса участника боевых действий Сегодня 10:02 — Казна и Политика

В Украине упростили получение статуса участника боевых действий

Кабинет министров уменьшил количество документов, которые следует предоставить для получения статуса участника боевых действий (УБД).

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, Кабмин внес изменения в порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

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«Упрощен порядок предоставления статуса участника боевых действий за счет уменьшения количества документов, подаваемых на рассмотрение соответствующей комиссии по вопросам определения статуса участника боевых действий», — написал Мельничук.

Он уточнил, что сейчас необходимо предоставить только справку о непосредственном участии в защите Украины, которая является основанием для предоставления статуса участника боевых действий.

Справка Finance.ua:

в Кабмине уже начали оформление статуса участника боевых действий добровольцам;

в Верховной Раде Украины и Кабинете министров рассказали о новациях, которые планируются для военнослужащих. В частности, речь идет об упрощении процедуры получения статуса участника боевых действий;

до конца 2023 года в Украине планируют заменить почти треть руководящего состава всех территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматов) ветеранов.

Радіо Свобода По материалам:

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