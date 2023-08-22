В КГГА сообщили, сколько выплачивают членам семей погибших военных — Finance.ua

В КГГА сообщили, сколько выплачивают членам семей погибших военных Сегодня 09:45 — Казна и Политика

В КГГА сообщили, сколько выплачивают членам семей погибших военных

Более 500 детей погибших во время российско-украинской войны киевлян получили в 2023 году ежемесячные выплаты по 14 тыс. 165 грн. на общую сумму более 45 млн грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Киевской городской государственной администрации в понедельник.

«Киев финансово поддерживает членов семей погибших Защитников и Защитниц, а также ежемесячно выплачивает их несовершеннолетним детям материальную помощь. Так, детям ежемесячно выплачивают по 14 165 гривен. Адресную материальную помощь на общую сумму более 45 миллионов гривен в 2023-м уже получили более 500 детей киевлян-защитников, погибших во время российско-украинской войны», — говорится в сообщении.

Всего же до конца года столичные власти выплатят более 103 миллионов гривен этого вида пособия.

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Кроме того, по 30 тысяч гривен ежегодно Киев выплачивает членам семей Защитников и Защитниц, погибших в результате ранений во время российско-украинской войны. В 2023 году такую ​​помощь от города уже получили около 1800 членов семей на общую сумму более 53 миллионов гривен.

Чтобы получить такие виды помощи, следует обратиться в Департамент социальной политики КГГА.

Напомним, во Львове дети, чьи отец или мать погибли на войне, будут получать ежегодное единовременное пособие в размере 50 тыс. грн.

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