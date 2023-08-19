У Львові дітям загиблих військових щороку виплачуватимуть по 50 тис. грн — Finance.ua

У Львові дітям загиблих військових щороку виплачуватимуть по 50 тис. грн Сьогодні 16:12 — Особисті фінанси

У Львові дітям загиблих військових щороку виплачуватимуть по 50 тис. грн

У Львові діти, чиї батько чи матір загинули на війні, отримуватимуть щорічну одноразову допомогу.

Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, розмір такої допомоги становитиме 50 тис. грн.

Відповідну програму планують затвердити напередодні Дня Незалежності, на черговій сесії міськради.

Читайте також Уряд ухвалив два рішення щодо допомоги дітям

Допомогу надаватимуть щороку до повноліття дитини. Кошти можна буде використати на навчання чи оздоровлення. Перераховуватимуть їх опікунам.

Як зазначають у міському управлінні соцзахисту, зараз на таку допомогу мають право 415 дітей.

Довідка Finance.ua:

уряд планує змінити у виплатах та послугах;

попри війну, українці можуть отримати грошові виплати при народженні дитини, відповідно до закону «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»;



Київ фінансово підтримує сім'ї захисників. Зокрема, у 2023 році міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам» передбачено понад 555 мільйонів гривень на виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям та їхнім сім'ям.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Соціальна інформаційна платформа За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.