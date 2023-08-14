Чи можуть ВПО отримати виплати при народженні дитини: пояснення Мінсоцполітики — Finance.ua
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Чи можуть ВПО отримати виплати при народженні дитини: пояснення Мінсоцполітики

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Чи можуть ВПО отримати виплати при народженні дитини: пояснення Мінсоцполітики
Чи можуть ВПО отримати виплати при народженні дитини: пояснення Мінсоцполітики
Попри війну, українці можуть отримати грошові виплати при народженні дитини, відповідно до закону «Про державну допомогу сім'ям з дітьми».
У Тelegram-каналі Міністерства соціальної політики розповіли, чи можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримати цю допомогу.
У відомстві зазначили, що для дітей (до 18 років) ВПО отримують щомісячні грошові виплати від держави у розмірі 3000 грн.
Також переселенці мають право на допомогу при народженні дитини. У Мінсоцполітики пояснили, що якщо в особи, яка отримує допомогу, народилася дитина після 24 лютого 2022 року, допомога на таку дитину призначається.
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«Крім того, якщо на дитину, яка народилась після 24.02.2022, але до набрання чинності цією постановою допомогу не було призначено, вона нараховується з дати звернення за нею з автоматичним продовженням з 1 серпня 2023 року», — йдеться у повідомленні.
Розмір допомоги складає 41 280 гривень. Однак за законодавством виплати покриваються частинами:
  • 10 320 грн одноразово одразу після народження дитини;
  • по 860 грн щомісяця протягом наступних 36 місяців.
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За матеріалами:
Finance.ua
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