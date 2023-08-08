Київ виділив 555 мільйонів гривень на виплати військовим — Кличко Сьогодні 17:21 — Казна та Політика

Київ виділив 555 мільйонів гривень на виплати військовим — Кличко

Київ не лише допомагає військовим підрозділам, але й фінансово підтримує сім'ї захисників. Зокрема, у 2023 році міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам» передбачено понад 555 мільйонів гривень на виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям та їхнім сім'ям.

Про це в ефірі телеканалу «Київ» розповів мер столиці Віталій Кличко.

«Сто тисяч киян, мирних мешканців, одягнули військову форму і пішли захищати нашу країну. Багато підрозділів знаходяться на лінії фронту. І на сході, і на півдні. І ми допомагаємо всім підрозділам. Також у 2023 році ми виділили понад 555 мільйонів гривень на фінансові виплати захисникам, підтримку сімей захисників, в тому числі на освіту їхніх дітей», — повідомив Віталій Кличко.

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За даними КМДА, за 8 місяців цього року виплачено вже 312 мільйонів гривень соціальної допомоги киянам-військовослужбовцям та членам їхніх сімей.

Також Кличко розповів, на які потреби підрозділів ЗСУ будуть використані 5 млрд гривень з бюджету Києва, які були виділені за ініціативою Кличка на минулій сесії Київради.

«По закону, напряму Збройним силам кошти з місцевих бюджетів перераховувати не можна. Ми можемо виділяти кошти на фінансування потреб виключно тих військових підрозділів, які зареєстровані в територіальній громаді або тих, що віднесені до Сил оборони міста. Але, тим не менш, ми знаходимо можливості і закуповуємо автомобілі, дрони, системи Starlink, генератори, аптечки, продукти харчування, засоби гігієни, шоломи, захисні бронеплити. Ми розуміємо, що наше майбутнє і наш сьогоднішній день залежать від Збройних сил, і ми повинні робити все, щоб їм допомагати», — наголосив Кличко.

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Він зазначив, що окрім бюджетних коштів Київ залучає допомогу іноземних партнерів для забезпечення потреб військових.

Загалом місто залучило в якості допомоги та передало 49 спецавто для ДСНС. 47 з них працюють в Києві, 2 — передали в Харків. Також 95 авто спрямували Прикордонній службі (з них 85 мікроавтобусів). Прикордонникам передали 2 тисячі бронежилетів. 5 вантажних авто підвищеної прохідності передали полку «Азов». А командуванню Сухопутних військ в перші місяці широкомасштабної війни Київ передав 7 тисяч бронежилетів 4−5 класу захисту та 5 тисяч касок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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