Українські військові можуть отримати виплати розміром 700 тисяч гривень: для кого доступна така допомога — Finance.ua

Українські військові можуть отримати виплати розміром 700 тисяч гривень: для кого доступна така допомога Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Українські військові можуть отримати виплати розміром 700 тисяч гривень: для кого доступна така допомога

Дехто з українських військових може отримати виплати розміром до 700 000 гривень. Така допомога є одноразовою та розрахована на тих військовослужбовців, які отримали інвалідність.

Про це розповів юрист Михайло Лобунько на своєму сайті

Хто та скільки може отримати

Виплати можуть змінюватися залежно від різних чинників і дорівнювати таким сумам:

військові, які отримали травму при виконанні бойового завдання та набули інвалідності II групи — 300 прожиткових мінімумів (776 700 гривень)

військовослужбовці, які отримали інвалідність внаслідок хвороби чи нещасного випадку під час несення служби — 90 прожиткових мінімумів (233 010 гривень)

захисники, які не мають інвалідності, але були травмовані та частково втратили працездатність — 70 прожиткових мінімумів (181 230 гривень), але для цього потрібно пройти МСЕК чи довести факт травмування

строковики, які зазнали травм під час несення військової служби, військовозобов'язані та резервісти, які були призвані на збори чи проходження служби у резерві - 50 прожиткових мінімумів (129 450 гривень)

Від чого залежить розмір виплат

У зв’язку з інвалідністю військовослужбовців розмір фінансової допомоги може вираховуватися залежно від ступеня каліцтва, а також місця та часу поранення. При цьому встановлення інвалідності не обов’язково може бути спричинено пораненням під час виконання бойових завдань.

Як оскаржити рішення ВЛК

Якщо раптом військово-лікарська комісія винесла помилковий висновок стосовно вашого стану здоров’я, ви можете його оскаржити:

Переглянути рішення ВЛК можна таким чином:

через повторне чи контрольне медичне обстеження військово-лікарською комісією

військово-лікарські комісії обласних та Київського міського військкоматів мають право переглядати постанови ВЛК районних (міських) військкоматів

постанови ВЛК будь-якого рівня можуть бути переглянуті центральною військово-лікарською комісією, яка розташована в Києві

оскаржити рішення ВЛК можна у суді

Які підстави для оскарження рішення:

лікар встановив не ту спеціалізацію наявності чи відсутності захворювання

при винесенні рішення не була врахована взаємозалежність двох і більше хвороб

лікар неправильно вибрав ступінь порушення функції організму внаслідок хвороби відповідно до таблиці Розкладу хвороб, станів і фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби

у процесі визначення обмеженої придатності особи ВЛК не індивідуалізувала таку придатність відповідно до можливості або неможливості виконувати обов’язки військовослужбовця

Ви також можете оскаржити рішення, якщо було лише формальне проходження комісії, тобто «на папері» та без реального обстеження.

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