Військова допомога Україні позитивно впливає на економіку країн Заходу — Finance.ua

Військова допомога Україні позитивно впливає на економіку країн Заходу
Національний банк повідомляє, що $1 військової допомоги Україні генерує $0,79−0,87 до ВВП країн-партнерів протягом всього одного-двох років.
Про це йдеться в щоквартальному Інфляційному звіті НБУ.
В НБУ зазначають, що в межах інформаційної війни росія поширює наратив, що партнери начебто витрачають забагато коштів на військову підтримку України, тоді як їхні економіки страждають від прискорення інфляції та сповільнення економічного зростання.
«Проте наявні дослідження надають переконливі докази, що економічна вартість військової допомоги Україні для партнерів є суттєво меншою за оголошені номінальні суми», — запевняють в НБУ.
Як свідчать попередні результати дослідження Chebanova, Faryna, Sheremirov (2023), у короткостроковій перспективі збільшення військових видатків через війну в Україні має стимулюючий вплив на ВВП країн-партнерів. Так, 1 долар США, витрачений урядами донорів на військові потреби, генерує протягом одного-двох років $0,79−0,87 до ВВП цих країн. Загалом позитивний ефект не зникає навіть через п’ять років.
Крім того, є низка додаткових позитивних ефектів для країн-донорів. Це можливість обміну військовим досвідом, ефективніший розподіл ресурсів оборонної галузі, імпульс для експортерів зброї та зростання продуктивності завдяки додатковим інвестиціям у дослідження та розробки.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною