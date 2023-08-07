Військова допомога Україні позитивно впливає на економіку країн Заходу — Finance.ua

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Військова допомога Україні позитивно впливає на економіку країн Заходу

Казна та Політика
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Військова допомога Україні позитивно впливає на економіку країн Заходу
Військова допомога Україні позитивно впливає на економіку країн Заходу
Національний банк повідомляє, що $1 військової допомоги Україні генерує $0,79−0,87 до ВВП країн-партнерів протягом всього одного-двох років.
Про це йдеться в щоквартальному Інфляційному звіті НБУ.
В НБУ зазначають, що в межах інформаційної війни росія поширює наратив, що партнери начебто витрачають забагато коштів на військову підтримку України, тоді як їхні економіки страждають від прискорення інфляції та сповільнення економічного зростання.
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«Проте наявні дослідження надають переконливі докази, що економічна вартість військової допомоги Україні для партнерів є суттєво меншою за оголошені номінальні суми», — запевняють в НБУ.
Як свідчать попередні результати дослідження Chebanova, Faryna, Sheremirov (2023), у короткостроковій перспективі збільшення військових видатків через війну в Україні має стимулюючий вплив на ВВП країн-партнерів. Так, 1 долар США, витрачений урядами донорів на військові потреби, генерує протягом одного-двох років $0,79−0,87 до ВВП цих країн. Загалом позитивний ефект не зникає навіть через п’ять років.
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Крім того, є низка додаткових позитивних ефектів для країн-донорів. Це можливість обміну військовим досвідом, ефективніший розподіл ресурсів оборонної галузі, імпульс для експортерів зброї та зростання продуктивності завдяки додатковим інвестиціям у дослідження та розробки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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