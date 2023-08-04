2 трлн на ЗСУ: Шмигаль розповів про витрати України на війну з рф — Finance.ua

2 трлн на ЗСУ: Шмигаль розповів про витрати України на війну з рф Сьогодні 08:01 — Казна та Політика

2 трлн на ЗСУ: Шмигаль розповів про витрати України на війну з рф

Підтримка Збройних сил України та протистояння росії у розв’язаній нею війні обходиться нашій державі у близько 2 трильйони гривень.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на конференції послів України.

«Фактично підтримка Збройних сил та війна коштує Україні близько 2 трильйонів гривень. Це більше, ніж дохідна частина бюджету мирного часу», — зазначив Шмигаль.

За його словами, у мирний час дохідна частина бюджету України становила 1,3 трильйона гривень. Нині держава тримається завдяки фінансовій підтримці партнерів, а також за рахунок грантів і кредитів.

«Ми втратили близько 30% нашої економіки та підприємств. Ми втратили 3,5 млн робочих місць. У перший рік війни втратили 29, 5% нашого ВВП. Це менше, ніж очікувалося. Бізнес адаптувався і продовжує адаптовуватися. Цього року ми очікуємо навіть незначного зростання порівняно з минулим роком», — додав глава уряду.

Прем'єр наголосив на тому, що також вдалося збільшити золотовалютні резерви до історичного максимуму за увесь час незалежності України.

«39 млрд гривень сьогодні у Національному банку на залишках. Ми цього року знизили рівень інфляції до 12,8% у річному вимірі. Ви розумієте, яка інфляція у ваших країнах, можете порівняти», — додав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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