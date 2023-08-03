Україна розраховує отримати $14 мільярдів на відновлення — Шмигаль Сьогодні 15:46 — Казна та Політика

Україна розраховує отримати $14 мільярдів на відновлення — Шмигаль

Україна цього року розраховує залучити від міжнародних партнерів 45,8 млрд дол. США на бюджетне фінансування і 14 млрд дол. США на швидке відновлення.

Про це прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявив на конференції послів України.

«Цього року наша задача — залучити 45,8 млрд дол. бюджетного фінансування і 14 млрд дол. — це так зване швидке відновлення. Це те, що нам критично необхідно. Для того, щоб дати суспільству надію, дати моральний дух стосовно нашої боротьби, єдності нашої держави та морально-психологічного стану суспільства», — сказав Шмигаль.

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За його словами, 28 млрд дол. вже залучено.

Водночас глава уряду зазначив, що партнери підтримують нас під час цієї війни, але після її завершення рівень підтримки значно зменшиться.

«Залишимося фактично сам на сам із нашими проблемами. Підтримка буде значно меншою. Це треба враховувати і сьогодні докладати максимум зусиль», — сказав глава уряду.

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Прем'єр закликав присутніх активно працювати над приверненням уваги світу до України для того, щоб не знижувати рівень зацікавленості. Він наголосив на важливій ролі представників дипломатичного корпусу, які нині є дуже багатогранними та мультифункціональними, бо змушені займатися усім — від зброї до ліків, до гуманітарних питань.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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