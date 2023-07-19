План відновлення України підготують до кінця жовтня — Finance.ua
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План відновлення України підготують до кінця жовтня

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План відновлення, реконструкції та модернізації країни (Ukraine Plan), що відкриє фінансування на 50 млрд євро від Європейського Союзу, мають підготувати до кінця жовтня.
За словами заступника міністра економіки Олексія Соболева, зміст Плану уряд підготує до кінця липня, до кінця вересня — фінальний драфт, а закінчать документ до кінця жовтня.
Перед початком роботи уряду доведеться організувати роботу, зокрема, взаємодію з бізнесом, консультації з регіонами та залучення громадського сектору.
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Соболев зазначив, що План охопить три пріоритетні напрямки: макростабільність, інвестиції в публічну інфраструктуру та приватні інвестиції.
«Вписувати все поспіль не треба, оскільки План має бути реалістичним. За його виконання ми отримуватимемо кошти. Також ми розуміємо, що 50 млрд євро на чотири роки не вистачатиме для покриття усіх цілей. Тому маємо амбіції, що до Плану залучать кошти партнерів з G7. Однак поки це лише амбіції», — зазначив заступник міністра.
У червні президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала виділити Україні пакет фінансової допомоги у розмірі 50 млрд євро на наступних чотири роки у вигляді кредитів та грантів.
Нагадаємо, Україна вже має трохи більше третини необхідного міжнародного фінансування на потреби швидкого відновлення у 2023 році в сумі 3,87 млрд доларів з необхідних 14,1 млрд доларів.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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