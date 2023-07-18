В Україні запрацює сайт для відслідковування витрат на проєкти відновлення — Finance.ua
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В Україні запрацює сайт для відслідковування витрат на проєкти відновлення

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В Україні запрацює сайт для відслідковування витрат на проєкти відновлення
В Україні запрацює сайт для відслідковування витрат на проєкти відновлення
Громадські організації України розпочали проєкт «Контроль витрат на відновлення», що фінансується Європейським Союзом та передбачає створення єдиної бази проєктів відновлення для незалежного від уряду моніторингу.
Що це дасть? Онлайн-платформа Big Recovery Portal, яка нині перебуває у розробці, дозволить:
  • вести публічну базу проєктів відновлення;
  • здійснювати моніторинг витрат;
  • аналізувати пріоритетність та доцільність проєктів, їхні ризики й можливі вади;
  • залучати активних громадян і громадські організації до моніторингу конкретних проєктів відновлення через механізм зворотнього звʼязку.
Портал буде інтегрований з низкою джерел відкритих даних, зокрема системою е-закупівель Prozzoro та базою даних зруйнованих в ході російської агресії обʼєктів damaged.in.ua, а також взаємодіятиме з екосистемою відновлення DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management).
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Розробкою платформи займається команда ГО «Технології Прогресу», аналітичною складовою — Центр економічної стратегії та Інститут економічних і політичних досліджень.
Щомісяця команда презентуватиме результати моніторингу відновлення, обговорюючи нагальні питання з експертами та представниками влади. Також проєкт надасть можливість активним громадянам та регіональним громадським організаціям долучитися до моніторингу та оцінки відновлених або побудованих об'єктів (передусім, соціальної інфраструктури).

Довідка Finance.ua:

  • У січні премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що збитки, завдані Україні внаслідок війни, перевищують $700 млрд.
  • З них $54 млрд, за даними Інституту Київської школи економіки, приходяться на збитки житлового фонду (останні дані свідчать про те, що в Україні постраждало 18,6 тисячі багатоквартирних будинків та 144 тисячі приватних).
За матеріалами:
ITC.ua
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