Уряд ухвалив два рішення щодо допомоги дітям — Finance.ua

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Уряд ухвалив два рішення щодо допомоги дітям

Казна та Політика
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Уряд ухвалив два рішення щодо допомоги дітям
Уряд ухвалив два рішення щодо допомоги дітям
Уряд під час засідання 11 серпня ухвалив рішення на захист дітей і дитинства.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Перше рішення стосується розширення застосування принципу «гроші ходять за дитиною». Тепер батьки в усіх регіонах України будуть отримувати кошти на дитячий відпочинок напряму від держави.
«За державний кошт вони зможуть купити путівки в найкращі дитячі оздоровчі заклади. Це стосується малозабезпечених, багатодітних родин, дітей з інвалідністю», — зазначив очільник уряду.
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Друге рішення — переведення на постійну основу комплексної послуги єМалятко, яка діє з 2020 року. Як повідомив прем'єр-міністр, за цей час батьки скористалися нею майже 412 тисяч разів.
«Новий порядок її надання включає до дев’яти державних послуг. Від реєстрації народження до видачі „пакунка малюка“. Послуга і надалі буде доступною в Дії», — відзначив Шмигаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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