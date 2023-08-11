Уряд ухвалив два рішення щодо допомоги дітям — Finance.ua

Уряд ухвалив два рішення щодо допомоги дітям Сьогодні 20:20 — Казна та Політика

Уряд ухвалив два рішення щодо допомоги дітям

Уряд під час засідання 11 серпня ухвалив рішення на захист дітей і дитинства.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Перше рішення стосується розширення застосування принципу «гроші ходять за дитиною». Тепер батьки в усіх регіонах України будуть отримувати кошти на дитячий відпочинок напряму від держави.

«За державний кошт вони зможуть купити путівки в найкращі дитячі оздоровчі заклади. Це стосується малозабезпечених, багатодітних родин, дітей з інвалідністю», — зазначив очільник уряду.

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Друге рішення — переведення на постійну основу комплексної послуги єМалятко, яка діє з 2020 року. Як повідомив прем'єр-міністр, за цей час батьки скористалися нею майже 412 тисяч разів.

«Новий порядок її надання включає до дев’яти державних послуг. Від реєстрації народження до видачі „пакунка малюка“. Послуга і надалі буде доступною в Дії», — відзначив Шмигаль.

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