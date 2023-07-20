Скільки українців у Польщі отримують виплати на дітей — Finance.ua

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Скільки українців у Польщі отримують виплати на дітей

Особисті фінанси
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Скільки українців у Польщі отримують виплати на дітей
Скільки українців у Польщі отримують виплати на дітей
Українські біженці у Польщі отримують кілька видів виплат від держави. Зокрема, допомога на дітей до 18 років виплачується щомісяця.
В уряді порахували, скільки громадян України продовжують отримувати соціальні виплати, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.
Українці, які прибувають до Польщі з метою прихистку і оформлюють статус PESEL UKR, мають право на одноразову виплату 300 злотих (2775 грн).
Так уряд допомагає новоприбулим придбати предмети першої необхідності, їжу, одяг. Таку допомогу з початку війни отримали 1 256 898 українців.
Також громадяни України мають право на соціальні виплати на дітей «500+» (4625 грн) щомісяця до їхнього повноліття.
Із 1 січня 2024 року цю виплату збільшать до 800 злотих (7400 грн). Ці виплати українці отримують нарівні з громадянами Польщі.
У міністерстві сім'ї та соціальної політики Польщі підрахували, що на кінець червня 2023 року виплати «500+» отримували майже 212 тисяч громадян України.
Ще батьки можуть подати заяву на одноразову допомогу для учнів «Добрий старт» по 300 злотих на рік. Виплату до навчального року у 2022 році отримали 150 тисяч біженців з України.
Станом на кінець травня 2023 року соціальну виплату «Сімейний капітал опікунчий» (12 тисяч злотих — 111 тисяч гривень) на дітей від 12 до 35 місяців життя оформили 29,1 тисячі українців.
Гроші для перебування дитини до 3 років у яслах чи дитсадку (400 злотих на місяць — 3700 грн) отримують 1,3 тисячі українців.
За матеріалами:
РБК-Україна
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