Соціальна реформа: що уряд планує змінити у виплатах та послугах — Finance.ua

Соціальна реформа: що уряд планує змінити у виплатах та послугах Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Соціальна реформа: що уряд планує змінити у виплатах та послугах

Формування нової філософії соціальної політики здійснюється за трьома напрямками — якісні реєстри, принцип «гроші ходять за людиною» та цифровізація.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Український уряд окреслив головні напрямки соціальної реформи.

1. Якісні реєстри. «Наразі активно впроваджуємо Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг та формуємо відповідний дашборд. Це зменшить бюрократію та уніфікує процес надання різних видів соціальної підтримки. Кожен, хто потребує допомоги, зможе бачити, де і який вид підтримки від держави він може отримати», — сказав Денис Шмигаль.

2. Принцип «гроші ходять за людиною». За словами керівника уряду, він передбачає, що держава сплачує кошти за конкретно надану людині послугу, що дає ефективність використання бюджетних коштів та підвищує якість всіх послуг.

3. Цифровізація. Денис Шмигаль зауважив, що з 30 видів соціальних допомог і послуг вісім уже оцифровані, решта перебуває в стадії підготовки до диджиталізації. «Через Дію можна отримати пакет послуг єМалятко, отримати статус безробітного, здійснити призначення або перерахунок пенсії та багато іншого. Список можливостей постійно розширюється», — наголосив Прем'єр-міністр.

Компенсації українцям, які втратили урожай через підрив Каховської ГЕС

Уряд виплатить компенсацію українцям, які втратили врожай овочів через підрив росіянами Каховської ГЕС. Внаслідок підриву греблі багато ділянок підтопило, й люди втратили свої городи та врожай.

Передбачені виплати в розмірі 3300 грн за втрачений врожай овочів на кожній сотці земельної ділянки приватного городу. Максимальна сума допомоги за втрачений врожай складе до 100 тисяч грн.

Для цих потреб уряд виділяє Херсонській та Миколаївській областям 271 млн грн.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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