Соцвыплаты и денежное пособие: что изменится осенью 2023 года — Finance.ua
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Соцвыплаты и денежное пособие: что изменится осенью 2023 года

Личные финансы
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С 1 сентября в Украине вступят в силу новые правила начисления денежного пособия для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Будет учитываться имущественное положение переселенцев.
Выплат лишат граждан, которые:
— приобрели новый автомобиль (с года выпуска прошло менее 5 лет), кроме автомобилей, приобретенных волонтерами и переданных на нужды обороны страны;
— приобрели на сумму более 100 тысяч гривен земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета);
— имеют на депозитном банковском счете денежные средства в общей сумме более 100 тысяч гривен;
— приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тысяч гривен;
— имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем на тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или оккупированы, если такое жилье имеет площадь более 13,65 квадратных метров на одного члена семьи.
В случае принятия соцслужбами решения о прекращении выплат об этом сообщат дополнительно. Решение можно оспорить, предоставив необходимые документы.
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Пособие ВПЛ: в ноябре изменится порядок выплат
Остальные категории переселенцев будут продолжать получать ежемесячное пособие до конца января 2024 года. Напомним, сроки выплат были автоматически продлены 1 августа на полгода. После этого периода выплаты снова пересмотрят.
Помощь продлевается для всех ВПЛ, которые проживают в Украине и являются внутренне перемещенными лицами, в размерах:
— для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн;
— для других лиц — 2 тыс. грн.
Гражданам для продления выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продлеваться автоматически.
Выплаты пособий внутренне перемещенным лицам будут производиться 15 и 28 числа каждого месяца.
При этом для переселенцев, которые впервые обратятся за назначением пособия с 1 ноября, деньги будут перечисляться одному человеку в расчете на всех членов семьи.
Кого из переселенцев могут лишить выплат
Выплаты не будут продлевать ВПЛ, которые:
— находятся за рубежом более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально (обоснованными считаются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоровлял ребенка и др.);
— вернулись на покинутое место проживания;
— отбывают наказание в местах лишения свободы или были осуждены за коллаборационизм.
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По материалам:
НВ
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