Соцвыплаты и денежное пособие: что изменится осенью 2023 года — Finance.ua

Соцвыплаты и денежное пособие: что изменится осенью 2023 года Сегодня 10:45 — Личные финансы

С 1 сентября в Украине вступят в силу новые правила начисления денежного пособия для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Будет учитываться имущественное положение переселенцев.

Выплат лишат граждан, которые:

— приобрели новый автомобиль (с года выпуска прошло менее 5 лет), кроме автомобилей, приобретенных волонтерами и переданных на нужды обороны страны;

— приобрели на сумму более 100 тысяч гривен земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета);

— имеют на депозитном банковском счете денежные средства в общей сумме более 100 тысяч гривен;

— приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тысяч гривен;

— имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем на тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или оккупированы, если такое жилье имеет площадь более 13,65 квадратных метров на одного члена семьи.

В случае принятия соцслужбами решения о прекращении выплат об этом сообщат дополнительно. Решение можно оспорить, предоставив необходимые документы.

Пособие ВПЛ: в ноябре изменится порядок выплат

Остальные категории переселенцев будут продолжать получать ежемесячное пособие до конца января 2024 года. Напомним, сроки выплат были автоматически продлены 1 августа на полгода. После этого периода выплаты снова пересмотрят.

Помощь продлевается для всех ВПЛ, которые проживают в Украине и являются внутренне перемещенными лицами, в размерах:

— для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн;

— для других лиц — 2 тыс. грн.

Гражданам для продления выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продлеваться автоматически.

Выплаты пособий внутренне перемещенным лицам будут производиться 15 и 28 числа каждого месяца.

При этом для переселенцев, которые впервые обратятся за назначением пособия с 1 ноября, деньги будут перечисляться одному человеку в расчете на всех членов семьи.

Кого из переселенцев могут лишить выплат

Выплаты не будут продлевать ВПЛ, которые:

— находятся за рубежом более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально (обоснованными считаются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоровлял ребенка и др.);

— вернулись на покинутое место проживания;

— отбывают наказание в местах лишения свободы или были осуждены за коллаборационизм.

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НВ По материалам:

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