Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов — Finance.ua
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Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов

Казна и Политика
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Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов
Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 491/2023, предусматривающий увольнение всех областных военкомов.
Указ вступает в силу дня опубликования.
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СНБО рекомендовал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному назначить на должности руководителей областных ТЦК офицеров, непосредственно участвующих в боевых действиях. Офицеров Залужному должны посоветовать руководители оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок. Также офицеров проверит служба безопасности Украины.
По состоянию на 8 августа Государственное бюро расследований расследует 112 дел по должностным лицам военкоматов. Основные злоупотребления — схемы с выплатами, помощь в пересечении границы и избиение военных. Проверка деятельности и образа жизни работников военкоматов по стране продолжается.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
theБабель
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