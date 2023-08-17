Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов — Finance.ua

Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 491/2023, предусматривающий увольнение всех областных военкомов.
Указ вступает в силу дня опубликования.
СНБО рекомендовал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному назначить на должности руководителей областных ТЦК офицеров, непосредственно участвующих в боевых действиях. Офицеров Залужному должны посоветовать руководители оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок. Также офицеров проверит служба безопасности Украины.
По состоянию на 8 августа Государственное бюро расследований расследует 112 дел по должностным лицам военкоматов. Основные злоупотребления — схемы с выплатами, помощь в пересечении границы и избиение военных. Проверка деятельности и образа жизни работников военкоматов по стране продолжается.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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