Нужна ли справка из военкомата для регистрации авто: разъяснение МВД — Finance.ua

Нужна ли справка из военкомата для регистрации авто: разъяснение МВД Сегодня 09:34 — Личные финансы

Нужна ли справка из военкомата для регистрации авто: разъяснение МВД

Мужчинам для регистрации автомобиля в сервисных центрах не нужна справка из военкомата. В Министерстве внутренних дел опровергли фейк, который недавно распространялся в соцсетях.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД в Facebook.

«В сети активно распространяется месседж, что якобы для перерегистрации авто в сервисных центрах МВД клиент должен предъявить справку из военкомата. Официально заявляем, эта информация не соответствует действительности и никаких документов физическим лицам от территориальных центров комплектации предоставлять не нужно», — говорится в сообщении.

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При этом в МВД отмечают, что юридическим лицам для регистрации автомобиля нужно иметь документ с отметкой военкомата о снятии/постановке на учет.

Документы, необходимые для переоформления авто:

паспорта и копии ИНН-кодов действующего владельца и гражданина, на которого будет оформляться машина;

техпаспорт автомобиля;

заявление о переоформлении транспортного средства (заполняется на месте в СЦ);

квитанции об оплате услуг СЦ, бланки и номера (оплата в отделении банка при СЦ);

заключение об экспертном исследовании транспортного средства (не обязательно, кроме случаев первой регистрации подержанного ввезенного из-за границы авто).

Напомним, при покупке в автосалоне нового автомобиля теперь можно получить на месте и номерные знаки, и свидетельство о регистрации, а оформить документы поможет работник автосалона.

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