Нужна ли справка из военкомата для регистрации авто: разъяснение МВД — Finance.ua

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Нужна ли справка из военкомата для регистрации авто: разъяснение МВД

Личные финансы
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Нужна ли справка из военкомата для регистрации авто: разъяснение МВД
Нужна ли справка из военкомата для регистрации авто: разъяснение МВД
Мужчинам для регистрации автомобиля в сервисных центрах не нужна справка из военкомата. В Министерстве внутренних дел опровергли фейк, который недавно распространялся в соцсетях.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД в Facebook.
«В сети активно распространяется месседж, что якобы для перерегистрации авто в сервисных центрах МВД клиент должен предъявить справку из военкомата. Официально заявляем, эта информация не соответствует действительности и никаких документов физическим лицам от территориальных центров комплектации предоставлять не нужно», — говорится в сообщении.
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При этом в МВД отмечают, что юридическим лицам для регистрации автомобиля нужно иметь документ с отметкой военкомата о снятии/постановке на учет.
Документы, необходимые для переоформления авто:
  • паспорта и копии ИНН-кодов действующего владельца и гражданина, на которого будет оформляться машина;
  • техпаспорт автомобиля;
  • заявление о переоформлении транспортного средства (заполняется на месте в СЦ);
  • квитанции об оплате услуг СЦ, бланки и номера (оплата в отделении банка при СЦ);
  • заключение об экспертном исследовании транспортного средства (не обязательно, кроме случаев первой регистрации подержанного ввезенного из-за границы авто).
Напомним, при покупке в автосалоне нового автомобиля теперь можно получить на месте и номерные знаки, и свидетельство о регистрации, а оформить документы поможет работник автосалона.

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚗

По материалам:
РБК-Україна
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