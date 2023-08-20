В Украине увеличили список оснований для эвакуации авто: за что могут забрать — Finance.ua

В Украине увеличили список оснований для эвакуации авто: за что могут забрать Сегодня 17:18 — Технологии&Авто

В Украине правительство расширило список оснований для вывоза автомобиля с улиц на штрафплощадки. Речь идет об изменениях, прописанных в постановлении № 855 от 11 августа.

Существует теперь пять дополнительных оснований для инспекторов изымать авто:

если транспорт припаркован на площадке, где есть знак, что место предназначено для размещения автомобилей для лиц с инвалидностью;

когда транспорт на бензине стоит на участке, предназначенном для парковки электромобилей;

транспортное средство препятствует остановке авто, оснащенного одним или несколькими электродвигателями;

в случае, когда плохо виден номерной знак из-за его повреждения или загрязнения, транспорт без номерного знака (т.е. с временной блокировкой);

незаконно установленные знаки Вооруженных сил Украины и других силовых ведомств на транспорт (временная блокировка).

Также нет необходимости фиксации вывоза авто эвакуатором двумя понятыми, так как сейчас достаточно фото- и видеофиксации, которые могут сделать инспекторы.

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Ampercar По материалам:

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