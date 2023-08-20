В Украине увеличили список оснований для эвакуации авто: за что могут забрать — Finance.ua
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В Украине увеличили список оснований для эвакуации авто: за что могут забрать

Технологии&Авто
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В Украине правительство расширило список оснований для вывоза автомобиля с улиц на штрафплощадки. Речь идет об изменениях, прописанных в постановлении № 855 от 11 августа.
Существует теперь пять дополнительных оснований для инспекторов изымать авто:
  • если транспорт припаркован на площадке, где есть знак, что место предназначено для размещения автомобилей для лиц с инвалидностью;
  • когда транспорт на бензине стоит на участке, предназначенном для парковки электромобилей;
  • транспортное средство препятствует остановке авто, оснащенного одним или несколькими электродвигателями;
  • в случае, когда плохо виден номерной знак из-за его повреждения или загрязнения, транспорт без номерного знака (т.е. с временной блокировкой);
  • незаконно установленные знаки Вооруженных сил Украины и других силовых ведомств на транспорт (временная блокировка).
Также нет необходимости фиксации вывоза авто эвакуатором двумя понятыми, так как сейчас достаточно фото- и видеофиксации, которые могут сделать инспекторы.
Кстати, если вы попали в непредвиденную ситуацию на дороге, Finance.ua может вам помочь. Мы предлагаем услуги Ассистанса: эвакуацию авто с места ДТП/поломки, аварийное открытие дверей, запуск двигателя и прочее.
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По материалам:
Ampercar
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