В Украине увеличили список оснований для эвакуации авто: за что могут забрать — Finance.ua

В Украине увеличили список оснований для эвакуации авто: за что могут забрать
В Украине правительство расширило список оснований для вывоза автомобиля с улиц на штрафплощадки. Речь идет об изменениях, прописанных в постановлении № 855 от 11 августа.
Существует теперь пять дополнительных оснований для инспекторов изымать авто:
- если транспорт припаркован на площадке, где есть знак, что место предназначено для размещения автомобилей для лиц с инвалидностью;
- когда транспорт на бензине стоит на участке, предназначенном для парковки электромобилей;
- транспортное средство препятствует остановке авто, оснащенного одним или несколькими электродвигателями;
- в случае, когда плохо виден номерной знак из-за его повреждения или загрязнения, транспорт без номерного знака (т.е. с временной блокировкой);
- незаконно установленные знаки Вооруженных сил Украины и других силовых ведомств на транспорт (временная блокировка).
Также нет необходимости фиксации вывоза авто эвакуатором двумя понятыми, так как сейчас достаточно фото- и видеофиксации, которые могут сделать инспекторы.
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