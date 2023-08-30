В Раде зарегистрировали первый законопроект, приравнивающий коррупцию к госизмене — Finance.ua

В Раде зарегистрировали первый законопроект, приравнивающий коррупцию к госизмене Сегодня 15:30 — Казна и Политика

В Раде зарегистрировали первый законопроект, приравнивающий коррупцию к госизмене

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о приравнивании коррупции к госизмене на военное время. Его авторы — нардеп Дмитрий Разумков и его объединение в Раде, хотя несколько дней назад президент Владимир Зеленский заявил, что подаст в парламент свой законопроект о коррупции-госизмене.

Об этом сообщают нардеп Дмитрий Разумков в Facebook и нардеп от фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram

«Команда „Разумной политики“ зарегистрировала законопроект № 9659, которым мы дополняем Уголовный кодекс статьей 111−3 и приравниваем наказание за коррупцию к наказанию за государственную измену на время военного положения. Коррупционерам будет светить 15 лет за решеткой или пожизненное с конфискацией имущества», — сообщил Разумков.

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Он заявил, что делами будут заниматься НАБУ, САП и Высший антикоррупционный суд, а не СБУ.

По его словам, через СБУ действующая власть сможет давить на своих политических оппонентов и прикрывать собственные коррупционные дела.

Нардеп заявил, что в законопроекте предусмотрено, что к ответственности можно будет привлечь каждого топ-чиновника и чиновника среднего звена. В частности, нардепа, премьера, министра, Офис президента и самого президента.

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Несколько дней назад президент Владимир Зеленский заявил , что хочет подать в парламент законопроект о приравнивании коррупции к государственной измене на военное время.

Вместе с тем Разумков и его объединение в ВР опередили президента.

Железняк отметил, что законопроект от Разумкова по этому вопросу первый зарегистрирован в Раде, поэтому по регламенту президентский будет рассматриваться как альтернативный и только в течение 14-ти дней после закона от нардепов.

Также, по словам Железняка, в законопроекте Разумкова оставили залог как альтернативу.

По словам Разумкова, залог оставили, потому что его отсутствие может стать «лазейкой для коррупционеров, как развалить дело у нас (есть решение КСУ) и в ЕСПЧ».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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