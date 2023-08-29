В Transparency International Ukraine аргументировали, почему коррупцию нельзя приравнивать к госизмене — Finance.ua
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В Transparency International Ukraine аргументировали, почему коррупцию нельзя приравнивать к госизмене

Казна и Политика
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В Transparency International Ukraine аргументировали, почему коррупцию нельзя приравнивать к госизмене
В Transparency International Ukraine аргументировали, почему коррупцию нельзя приравнивать к госизмене
В Transparency International Ukraine отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского о приравнивании коррупции к госизмене. Организация выступила против такой меры и назвала свои аргументы.
Об этом говорится в сообщении Transparency International Ukraine.
«Борьба с коррупцией — это вызов для Украины, но не только для нас. Это проблема для всего мира тоже. И поэтому всегда следует помнить, что лишь усилением ответственности за коррупционные преступления снизить уровень коррупции невозможно. Ведь системные глобальные проблемы требуют таких же системных, а не популистских и точечных решений», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что одна из целей коррупционных злодеяний — финансовая выгода. Поэтому эффективно предотвращать и бороться с такими правонарушениями следует, устранив возможности для такой выгоды и обеспечив неотвратимость наказания за эти преступления.
«В конце концов, опыт стран с наиболее суровім наказанием за коррупцию, как, например, Китай, показывает, что даже угроза расстрела за взятки не уменьшает реальный уровень коррупции в стране», — отметили в Transparency International Ukraine.
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Рассмотрением дел по государственной измене занимаются органы Службы безопасности Украины, и подобные расследования — это объемная и тяжелая работа, добавляют в организации. В то же время, подобные производства предусматривают беспрецедентные ограничения прав граждан, даже в случае, когда речь идет о подозрении в подобных преступлениях. И в судах разбирательства таких дел длятся тоже очень долго.
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Там напомнили, что СБУ уже были подследственные коррупционные преступления.
«Собственно, именно СБУ и расследовала их в течение 23 лет после обретения Украиной независимости. Но в 2013 году у Украины были самые низкие показатели в Индексе восприятия коррупции — всего 25 баллов. Также возникают оговорки относительно способности СБУ избегать влияния, в том числе со стороны президентской вертикали, поэтому аполитичность ее расследований может оказаться под вопросом», — говорится в сообщении.
В Украине уже созданы антикоррупционные институты, которые показали успешный старт и эффективность своей работы.
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«Эти органы независимы и самостоятельны, и именно эту незаангажированность нужно развивать, а не жертвовать ею ради быстрых и простых решений», — говорится в сообщении.
Приравнивание коррупции к государственной измене, даже только на время военного положения, может негативно повлиять на будущую евроинтеграцию Украины.
«И также это может плохо отразиться на усилении верховенства права в государстве и вопросе защиты прав человека. Ведь получается, что другим путем, кроме засекречивания дел по коррупции, Украина не может преодолеть эту проблему. „Простое решение“ в виде изменений в Уголовный кодекс Украины никогда не приводило ни к чему хорошему. Пример — уголовная ответственность за неличное голосование, где, несмотря на выявленные факты, ни один нардеп не привлечен к уголовной ответственности», — подчеркнули в Transparency International Ukraine и добавили, что подобные инициативы — это больше о «борьбе с симптомами, а не с болезнью», потому что это «системная проблема, не имеющая простых решений».

Справка Finance.ua:

  • 27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициирует законопроект о приравнивании коррупции к государственной измене на период военного положения в Украине. Зеленский заметил, что не знает, поддержит ли такой законопроект законодательный орган, однако подчеркнул, что такой шаг был бы серьезным инструментом для того, чтобы «даже не думали» (о коррупции. — Ред.).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
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