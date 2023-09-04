Украина договаривается со странами ЕС о возвращении беглых топ-коррупционеров — Минюст — Finance.ua
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Украина договаривается со странами ЕС о возвращении беглых топ-коррупционеров — Минюст

Казна и Политика
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Украина договаривается со странами ЕС о возвращении беглых топ-коррупционеров — Минюст
Украина договаривается со странами ЕС о возвращении беглых топ-коррупционеров — Минюст
Министерство юстиции работает над возвращением в Украину сбежавших в европейские страны коррупционеров, в первую очередь будут пытаться вернуть топ-коррупционеров.
Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире общенационального телемарафона.
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«В странах Европы, в которых в большинстве находятся наши топ-преступники, … их суды очень бережно относятся к вопросам экстрадиции, в частности, в связи с тем, что у нас война продолжается. И их адвокаты, безусловно, чиновники бывшие или топ-коррупционеры получают хороших адвокатов, отмечают, что передавать в Украину таких персонажей будет крайне опасно. Поэтому в большинстве случаев, к сожалению, наши зарубежные партнеры отказывают пока в экстрадиции. Но это явление, по крайней мере в отношении топ-коррупционеров, считаем, что временное», — заявил Малюська.
При этом он отметил, что «условно, завтра в огромном масштабе этого не будет». «Сначала пойдут те, кто украл больше всего. Их мы попробуем достать в первую очередь. А средняя рыба и другие персонажи пойдут позже», — сказал Малюська.
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«После того как мы адаптируем, настроим нашу систему приема экстрадированных граждан во время войны, безусловно, показатели улучшатся», — подытожил Малюська.
Напомним, президент Владимир Зеленский намерен подать законопроект о приравнивании коррупции к государственной измене на военное время.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о приравнивании коррупции к госизмене на военное время. Его авторы — нардеп Дмитрий Разумков и его объединение в Раде.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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