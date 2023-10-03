Коррупция в ЕС глазами бизнеса и людей — Finance.ua

Коррупция в ЕС глазами бизнеса и людей Сегодня 08:00

Коррупция в ЕС глазами бизнеса и людей

Согласно им, 65% компаний в 27 странах ЕС убеждены, что у них коррупция широко распространена. В Греции и Кипре таких 95%. Далее следуют Италия и Румыния — по 92% и Хорватия — 91%. В Германии таких почти половина — 47%.

59% европейского бизнеса считает, что взятки и связи — самый легкий способ получения государственных услуг. Если смотреть в разрезе стран, то с этим согласны в Греции 90% бизнеса, в Хорватии — 83%, в Италии — 73%, в Испании — 72%, Польше — 71%.

22% опрошенных компаний заявили об откатах.

Только 30% бизнеса в ЕС верят, что всегда за коррупционные преступления следует наказание. И только 37% бизнеса считают, что меры по борьбе с коррупцией применяются ко всем одинаково.

Если же говорить о гражданах, то 70% населения ЕС считают, что коррупция широко распространена в их странах. В 12 странах Евросоюза более 80% населения считают коррупцию наиболее распространенным явлением. 67% жителей ЕС считают, что с коррупцией высокого уровня недостаточно борются.

Однако приобщаться к борьбе с коррупцией европейцы не очень-то и хотят. 47% говорят, что сложность в доказывании коррупции — важная причина, по которой люди о ней не сообщают. Трое из десяти говорят, что сообщать об этом бессмысленно, ведь виновных не накажут, и почти столько же (28%) говорят, что те, кто сообщает о коррупции, не защищены.

В 2014 году потери Европейского Союза от коррупции оценивались более чем в 160 млрд долл. ежегодно.

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