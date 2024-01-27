ТОП-3 страны, куда переезжают украинские беженцы из Польши — Finance.ua

ТОП-3 страны, куда переезжают украинские беженцы из Польши Сегодня 21:14

ТОП-3 страны, куда переезжают украинские беженцы из Польши

После военного нападения россии на Украину в феврале 2022 года многие украинцы — особенно женщины и дети — покинули страну, чаще всего ища помощи в соседней Польше. Однако не все планируют оставаться там навсегда. В последние месяцы начал усиливаться отток украинцев из Польши в другие европейские страны.

Об этом пишет www.rp.p.

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По данным ZUS, 759 тыс. человек с гражданством Украины платили взносы в декабре 2023 года. Это на 6,9 тыс. меньше по сравнению с ноябрем. Больший спад произошел в начале января прошлого года, когда 8,2 тыс. украинцев вывели из ZUS. Однако в 2023 году количество застрахованных украинцев в Польше выросло на 13,4 тысячи.

Куда уезжают

Из Польши украинцы выезжают в Германию, Нидерланды и Норвегию.

В то же время Business Insider Polska отмечает, что есть еще один показатель, свидетельствующий о постепенном оттоке украинцев из Польши. Речь идет о данных Евростата о бенефициарах временной помощи в отдельных странах Евросоюза.

По статистике, на конец декабря 2023 г. в Польше проживало 951,4 тыс. таких лиц из Украины, что означает уменьшение на 5,3 тыс. человек по сравнению с тем же месяцем в прошлом году.

Данные Евростата также показывают, в какие страны зафиксирован наибольший приток получавших временную помощь украинцев, и это может подсказывать, куда мигрируют люди с украинскими паспортами, которые покидают Польшу.

ТОП-3 страны для переезда украинцев из Польши:

Германия — в декабре украинцев у нашего западного соседа стало больше на 275,4 тысячи.

Нидерланды (рост на 35,5 тыс.)

Норвегия (рост на 33,2 тыс.).

Также страной ЕС, которая зафиксировала самую быструю потерю украинцев, является Чехия — в ноябре 2023 года оттуда эмигрировало 55 тысяч лиц.

Справка Finance.ua:

По данным Евростата, статус временной защиты в ЕС по состоянию на конец ноября 2023 года получили 4,27 млн граждан Украины. Страны Евросоюза продлили для украинцев срок защиты до 2025 года, этот статус предоставляет им доступ к легальному трудоустройству. Об этом пишет Миграционная платформа EWL. Эксперты проанализировали процедуры легализации и трудоустройства для работы в Германии, Литве, Чехии, Румынии, Польше и Нидерландах — наиболее популярных направлениях как для сезонных работ.

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