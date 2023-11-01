В Украине изменят подход к выплатам по инвалидности: в Минсоце раскрыли детали — Finance.ua
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В Украине изменят подход к выплатам по инвалидности: в Минсоце раскрыли детали

Казна и Политика
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В Украине изменят подход к выплатам по инвалидности: в Минсоце раскрыли детали
В Украине изменят подход к выплатам по инвалидности: в Минсоце раскрыли детали
В результате полномасштабной войны в Украине быстро растет количество лиц с инвалидностью. Поэтому государству следует пересмотреть подход к оказанию им поддержки.
Об этом рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.
«У нас ежедневно травмируются как наши защитники, так и гражданские. И очевидно, что количество людей с инвалидностью будет расти. Инвалидность бывает разная. И здесь нам нужно поднимать вопрос: все ли сегодняшние поддержки мы должны сохранять в существующем состоянии? Например, если человек реабилитирован, если мы ему обеспечили протез, переобучение, обустройство рабочего места и дома, а также дали работу, которая приносит 10−20 тысяч гривен, то есть ли смысл выплачивать ему пенсию в 2 тысячи гривен? То есть насколько это релевантная выплата?» — сказала она.
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Жолнович считает, что лучше обеспечить человеку с инвалидностью экономическую самостоятельность, что будет гораздо эффективнее.
«Мы должны все понимать, что после войны восстанавливать экономику придется каждому. И те, кто может работать, должны работать. Потому что поддержка других государств уже сокращается и будет, к сожалению, сокращаться. И мы должны заботиться о себе сами», — подчеркнула. министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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