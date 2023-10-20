Бюджет на социальную поддержку увеличился на 25 млрд грн — Минсоцполитики Сегодня 16:24 — Казна и Политика

Бюджет на социальную поддержку увеличился на 25 млрд грн — Минсоцполитики

Бюджет-2024 на социальную поддержку вырос на 25 млрд гривен. Это существенный рост, отражающий приоритеты на следующий год.

Об этом рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона «Единые новости».

Мы говорим о борьбе с бедностью. Мы понимаем, что война привела к очень существенному росту числа людей, оказавшихся за чертой бедности. Более 26% граждан сейчас в таком состоянии, по оценкам Всемирного банка. Борьба с бедностью является одной из главных задач Минсоцполитики и правительства. Увеличивается и размер прожиточного минимума, от которого начисляется помощь малообеспеченным гражданам. И также мы дополнительно увеличиваем уровень обеспечения прожиточного минимума. Это показатель, позволяющий рассчитывать размер поддержки. Объем поддержки малообеспеченным семьям увеличится фактически на 30% - с 15 млрд до 20 млрд гривен", — отметила Марчак.

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По ее словам, второй приоритет в бюджете — это помощь в жилищно-коммунальных субсидиях. Почти 50 млрд грн выделено на субсидии и льготы, чтобы помогать оплачивать платежки гражданам, которые не могут это делать.

Однако, кроме того, чтобы помогать финансово, государство должно сделать ключевое, по мнению заместителя министра, а именно помочь человеку, семье преодолеть стресс, вернуться к работе, найти собственный источник финансирования, дохода, заработка и жить самостоятельной жизнью. Поэтому дополнительный приоритет бюджета на следующий год — это развитие социальных услуг, инструмент помощи гражданам возвращаться к нормальной жизни, преодолеть свои трудности.

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Государство будет инвестировать в развитие уходовых услуг для людей с инвалидностью, для пожилых людей среди переселенцев, чтобы развивать услуги жизнестойкости для граждан во всех территориальных общинах.

Новые социальные услуги в бюджете

Также в следующем году из госбюджета будут финансироваться несколько новых социальных услуг, на которые имеется существенный спрос. На такие новые услуги будет выделено более 1 млрд гривен.

«Предполагается финансирование на услугу развития способности жизнестойкости. Это услуга сопровождения военнослужащих в ТЦК и во время ведения боевых действий. Это услуга патронатного сопровождения. Это также услуга ухода за лицами с инвалидностью и пожилыми лицами среди ВПЛ — мы будем помогать местным обществам финансировать такой уход. Это также другие новые услуги, которые мы развиваем, в основном они направлены именно на поддержку ВПЛ», — сказала Марчак.

О помощи для ВПЛ

Чиновница рассказала, что 140 тысяч переселенцев потеряли выплаты ВПЛ. Выплаты были прекращены, потому что государство должно совершенствовать свои инструменты поддержки. Ведь помощь для ВПЛ вводилась в первые недели войны, когда никто не понимал ни масштабов, ни динамики, ни продолжительности боевых действий и когда были надежды, что война продлится несколько недель, максимум месяц.

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«На следующий год на помощь для ВПЛ заложено 57 млрд гривен. Мы считаем, что этого будет достаточно. Кто-то будет возвращаться в свой дом, потому что прекращаются боевые действия и перестает быть ВПЛ, то мы будем прекращать выплату помощи. Кто-то, наоборот, будет эвакуироваться, и мы будем назначать помощь», — сказала Марчак.

Она заметила, что ранее ведомство не учитывало ни имущественное положение человека, ни то, вернулся ли человек домой, или все время находится за границей. Теперь все эти факторы Минсоцполитики начали это учитывать.

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