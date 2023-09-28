В Минсоцполитики объяснили, как будет начисляться пенсия по балльной системе — Finance.ua

В Минсоцполитики объяснили, как будет начисляться пенсия по балльной системе Сегодня 08:02 — Казна и Политика

В Минсоцполитики объяснили, как будет начисляться пенсия по балльной системе

В следующем году благодаря индексации пенсий по новому принципу выплаты вырастут практически у всех пенсионеров. Для этого планируется увеличить бюджет Пенсионного фонда Украины на 100 млрд грн.

Об этом в эфире общенационального марафона «Единые новости» сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

«Пенсии будут перечислены практически всем гражданам, вышедшим на пенсию позже, чем 3 года с этого времени. Потому что за последние 3 года пенсии более или менее соответствовали рыночной стоимости. А вот все, что дальше, было начислено по заниженным коэффициентам, которые меньше реальной стоимости средств. Поэтому для каждого такого пенсионера будет произведен перерасчет», — сказала Жолнович.

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Кроме того, для расчета пенсионных выплат будет задействована балльная система, чтобы нивелировать расхождения в выплатах за одинаковый страховой стаж у людей, достигших пенсионного возраста в разные периоды.

«Новый расчет предполагает, что за каждый месяц, когда человек платил страховой взнос или работал, будет подсчитано соотношение его заработной платы и средней, которая была на тот месяц в тот год. То есть планируется рассчитать реальную покупательную способность. Если мы получим сумму на уровне средней зарплаты, за это человеку будет начислено 10 баллов. Если больше, то 11−12 баллов, то есть пропорционально. Или, напротив, меньше», — разъяснила министр.

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Полученное общее количество баллов будет уникальным для каждого человека, что позволит каждый год этот показатель оценивать сопоставимо с средней заработной платой в конкретном году и, соответственно, индексировать пенсионные выплаты.

«На данный момент мы планируем увеличить бюджет пенсионного фонда на 100 миллиардов гривен. Это наши украинские доходы. В основном за счет уплаты ЕСВ нашими защитниками», — добавила Жолнович.

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Как сообщалось, правительство в следующем году планирует сделать пенсионную систему более справедливой, понятной и прозрачной. В начислении пенсий будет введена балльная система. Она выровняет диспропорции между давно вышедшими на пенсию пенсионерами и теми, кто вышел недавно. Соответственно, выплаты выходившим на пенсию пенсионерам ранее подтянутся до современного уровня.

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Укрінформ По материалам:

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