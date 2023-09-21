Пенсию повысят на 2680 грн: кто будет получать больше в 2024 году — Finance.ua

Пенсию повысят на 2680 грн: кто будет получать больше в 2024 году Вчера 21:34 — Технологии&Авто

Пенсию повысят на 2680 грн: кто будет получать больше в 2024 году

Согласно проекту бюджета Украины на следующий год, определена категория граждан, для которых значительно возрастут пенсионные выплаты.

В Украине с 1 января 2024 г. максимальная пенсия увеличится до 23 610 грн. Это на 2680 грн больше, чем в 2023 году.

Об этом говорится в проекте бюджета Украины на 2024 год.

Кто получит повышение

Максимальная пенсия в Украине ограничена 10 прожиточными минимумами для лиц, потерявших трудоспособность. С января прожиточный минимум для этой категории украинцев увеличится с 2093 до 2361 грн. Таким образом, наибольшая пенсия также возрастет в десятикратном размере.

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Кто имеет право на максимальную пенсию

В Украине большинство людей, получающих максимальную пенсию, относятся к льготным категориям. Это военные, чернобыльцы. Также получать высокие пенсии могут те, кто получал высокую белую зарплату. Пока для того, чтобы заработать максимальную пенсию, нужно получать зарплату около 70 тыс. грн, причем в течение 35 лет.

Судьи в отставке — это единственная категория украинцев, размер пенсии которых не ограничен, их средняя пенсия составляет около 100 тыс. грн. Судьи Конституционного суда вправе получать выплаты без ограничений.

Средняя пенсия в Украине

Средняя пенсия в Украине, по последним данным, составляет 5,3 тыс. грн. Традиционно самые высокие пенсии получают в Киеве (это связано с высокой средней зарплатой). Жители столицы на заслуженном отдыхе получают в среднем 7,1 тыс. грн.

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