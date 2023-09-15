Минимальную пенсию в Украине повысят в следующем году после годовой паузы — Finance.ua

Минимальную пенсию в Украине повысят в следующем году после годовой паузы
Кабинет Министров предлагает повысить в 2024 году прожиточный минимум с 2589 гривен до 2920 гривен и минимальную пенсию с 2093 гривен до 2361 гривен. Такие характеристики содержатся в проекте государственного бюджета.
Об этом сообщил член финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк, обнародовавший проект бюджета.
Таким образом, социальные стандарты возрастут на 12,8%, при том что инфляция ожидается на уровне 10,8%.
Проектом предлагается установить с 1 января 2024 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2920 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:
- детей в возрасте до 6 лет — 2563 гривны;
- детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3196 гривен;
- трудоспособных лиц — 3028 гривен;
- трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, — 2102 гривны;
- трудоспособных лиц, который применяется для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов — 2102 гривны;
- трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, — 1600 гривен;
- лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), — 2361 гривна.
Напомним, прожиточный минимум не повышался в 2023 году.
Справка Finance.ua:
- 15 сентября Кабинет Министров утвердил проект госбюджета на 2024 год с собственными доходами общего фонда бюджета в 1 трлн 560 млрд грн и расходами общего фонда в 3 трлн 108 млрд грн;
- кроме того, предусмотрено, что с 1 января минимальная зарплата в Украине вырастет до 7 100 гривен, а с 1 апреля — до 8 000 гривен.
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