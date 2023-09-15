Правительство одобрило проект бюджета на 2024 год: главные показатели — Finance.ua

Правительство одобрило проект бюджета на 2024 год: главные показатели Сегодня 13:00 — Казна и Политика

Правительство одобрило проект бюджета на 2024 год: главные показатели

Кабинет Министров утвердил проект госбюджета на 2024 год с собственными доходами общего фонда бюджета в 1 трлн 560 млрд грн и расходами общего фонда в 3 трлн 108 млрд грн.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

«Ключевой акцент этого проекта — оборона и безопасность нашей страны. Направляем более половины всех ресурсов бюджета — 1 триллион 685 млрд грн. Эта сумма на 113 млрд грн больше, чем в этом году», — написал он.

Как отметил премьер, «равно как и в этом году, каждая копейка налогов граждан и бизнеса пойдет на обеспечение наших Сил безопасности и обороны». (Прочие расходы финансируются за счет международной помощи. — Ред.).

По его словам, второй приоритет — это социальная сфера. Расходы бюджета составят 469 млрд грн, что на 25 млрд больше, чем в текущем году.

Третий приоритет — медицина и образование. На сектор образования выделяют 179 млрд грн, что на 23 млрд больше, чем в этом году. На медицину — 202 млрд грн, что на 24 млрд превышает расходы 2023 года, пояснил премьер.

Четвертый приоритет — поддержка ветеранов. Расходы по этой программе вырастут вдвое — с 6,8 млрд грн в 2023 году до 14,3 млрд грн в следующем.

Пятый приоритет — это восстановление нашей экономики. «Никакого повышения налогов не предусматривается. Правительство продолжает программы льготного кредитования, программу безвозвратных грантов „єРобота“, поддержку украинских стартапов. Также запускаем новые программы для индустриальных парков, для реализации инвестиционных проектов, для поддержки украинского производителя», — написал премьер.

Главные цифры бюджета:

Доходы: 1,746 трлн грн (общий фонд 1,54 трлн грн).

Расходы: 3,308 трлн грн (общий фонд 3,1 трлн грн).

Дефицит: 1,531 трлн грн.

Кроме того, предусмотрено, что с 1 января минимальная зарплата в Украине вырастет до 7 100 гривен, а с 1 апреля — до 8 000 гривен.

Справка Finance.ua:

в первом полугодии 2023 года в Украине перевыполнили поступления в общий фонд госбюджета на 3,1% или на 10,4 миллиарда гривен по сравнению с планом на этот период;

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал существенную индексацию пенсий и поручил премьер-министру Денису Шмыгалю подготовить основу для того, чтобы в первом полугодии будущего года повысить минимальную зарплату в Украине.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.