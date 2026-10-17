Инфляция в Украине ускорилась до 10%: что подорожало больше всего

В сентябре 2026 года годовая инфляция в Украине ускорилась до 10,0% после 8,1% в августе. За месяц потребительские цены выросли на 2,1%. По итогам января-сентября рост составил 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

Как изменились цены на продукты

Базовая инфляция в годовом исчислении ускорилась до 8,8% с 8,1% в августе, а в месячном составила 2,0%.

Продукты питания и безалкогольные напитки в сентябре подорожали на 1,9% за месяц и на 8,9% за год.

Больше всего за месяц выросли цены на яйца (на 43,6%). В то же время подешевели фрукты (на 5,7%) и овощи (на 2,3%).

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Также на 1,7−8,3% выросли цены на сахар, продукты переработки зерновых, сало, молоко, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, подсолнечное масло, мясо и мясопродукты. Масло подорожало на 0,9%.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 1,4% за месяц и на 17,2% за год.

Что еще подорожало в сентябре

Одежда и обувь подорожали на 8,5% за месяц, а за год цены снизились на 4,7%. В частности, обувь подорожала на 7,6% за месяц и подешевела на 5,0% за год, одежда — подорожала на 9,4% и подешевела на 4,7% соответственно.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,8% за месяц и на 6,3% за год. Основными факторами стали повышение тарифов на водоснабжение (на 5,6%) и канализацию (на 5,5%).

Транспорт подорожал на 2,7% за месяц и на 26,9% за год. Больше всего на это повлиял рост цен на топливо и смазочные масла (на 5,2% за месяц и на 46,2% за год), а также автодорожный пассажирский транспорт (на 2,5% и 41,7% соответственно).

Услуги образования подорожали на 17,4% за месяц и на 19,6% за год, в том числе высшего образования — на 23,3%, среднего — на 14,3% в месяц.