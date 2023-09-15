Бюджетный курс гривны к доллару не является для НБУ ни прогнозом, ни целью, — Пышный Сегодня 12:01 — Валюта

Бюджетный курс гривны к доллару не является для НБУ ни прогнозом, ни целью, — Пышный

Национальный банк Украины не ориентируется на курс гривны по отношению к доллару, который правительство закладывает в своих расчетах в государственный бюджет. Но центробанк сотрудничает с органами, для которых важен бюджетный курс.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге, который транслировался на Youtube

«Курс, заложенный в государственный бюджет, не является ни прогнозом, ни целью для Национального банка. Это определенный расчетный параметр, который закладывается, как мы видим, ретроспективно, он может быть изменен», — сказал он.

Глава НБУ напомнил, что подобные разъяснения центробанк делает каждый год, когда начинается бюджетный процесс.

Читайте также НБУ отпустит фиксированный курс уже скоро: что будет с долларом в Украине

Пышный отметил, что НБУ осознает свой мандат по поводу курсовой устойчивости и соответственно инфляционной стабильности.

Глава НБУ отметил, что динамика курса зависит от многих факторов. В частности, положительные моменты привели к тому, что курс остается стабильным.

«Сейчас мы видим несовпадение фактических показателей с расчетными», — сказал он. (В бюджете-2023 заложен курс 42,2 грн/доллар, а НБУ держит курс 36,6 грн/доллар — ред.).

Комментируя заявление министра финансов Сергея Марченко о том, что для Минфина желательной была бы девальвация к бюджетному курсу, Пышный отметил: «Мы очень внимательно, с пониманием и соответствующим уважением относимся к позиции и заявлениям, которые звучат от наших коллег в правительстве. Я не иронизирую».

По его словам, сотрудничество с правительством и министерствами позволяет сохранить стабильность и получить помощь от международных партнеров.

Справка Finance.ua:

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что бюджетный прогноз Минэкономики относительно среднегодового курса гривны к доллару на 2024 год составляет 41,4 грн/доллар;

обычно прогноз Минэкономики не совпадает с настоящим курсом. К примеру, в госбюджете заложен курс 42,2 гривны за доллар в среднем за год. Кроме того, прогнозируется, что на конец 2023 года курс вырастет до 45,8 гривен. Однако НБУ держит официальный курс на уровне 36,6.



Кстати, следить за актуальным курсом валют можно на Finance.ua. Заходите, чтобы всегда быть в курсе!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.