Курс валют на неделю. Обзор межбанка, обменников и новых рекордов золота

Национальный банк каждую неделю продает на межбанке до $1,2 млрд, чтобы поддерживать валютный рынок. Несмотря на это давление, резких скачков курса в ближайшее время не ожидается. Банкир «Глобус Банка» Тарас Лесовой в новом видео рассказал, в каких пределах могут колебаться доллар и евро с 19 по 25 октября и почему гривна зависит от активности регулятора.

Что давит на гривну и почему импорт опережает экспорт

На валютный рынок одновременно оказывают влияние несколько факторов, значительная часть которых связана с военными рисками. Атаки на энергетическую инфраструктуру, производственные объекты и логистику заставляют предприятия тратить больше на электроэнергию, резервное питание, транспортировку товаров и восстановление поврежденных мощностей.

Часть этих затрат в конечном счете влияет на цены, поэтому инфляционное давление сохраняется. Дополнительную нагрузку создает топливо: Украина в значительной степени зависит от импортных нефтепродуктов, а подорожание горючего или усложнение его поставки увеличивает потребность импортеров в валюте.

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Еще один немаловажный фактор — дисбаланс внешней торговли. За январь-август Украина импортировала товаров почти на $66,3 млрд, в то время как экспорт составил более $26,6 млрд. Разница приблизилась к $40 млрд, а объем импорта почти в 2,5 раза превысил экспорт.

Это означает, что спрос на валюту носит системный характер. Бизнесу нужно покупать оборудование, горючее, комплектующие и другие товары за рубежом, а экспортной выручки недостаточно, чтобы полностью покрыть эту потребность.

Как НБУ сдерживает колебания курса

В таких условиях важную роль играет Национальный банк. По словам Тараса Лесового, регулятор в среднем продает на межбанковском рынке около $1−1,2 млрд в неделю.

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Эти валютные интервенции помогают покрывать дефицит валюты и сдерживать резкие курсовые скачки. Предсказуемый курс важен для бизнеса, который планирует закупки и заключает контракты, для государства — ради стабильности финансовой системы, а для граждан — чтобы снизить риск резких колебаний стоимости сбережений.

В то же время, НБУ использует и другие инструменты. Режим управляемой гибкости и валютные интервенции должны сдерживать чрезмерные колебания, а привлекательная доходность гривневых депозитов и облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) дает людям альтернативу покупке валюты.

Каким будет курс доллара и евро с 19 по 25 октября

По прогнозу Тараса Лесового, на следующей неделе валютный рынок будет оставаться относительно стабильным. Ожидаемые курсовые коридоры следующие:

доллар США — 44,85−45,25 грн на межбанке, 44,80−45,50 грн на наличном рынке;

евро — 50−51 грн на межбанке, 50−52 грн на наличном рынке.

По словам банкира, в течение дня курс доллара на межбанке может изменяться на 5−15 копеек. В банках колебания могут быть несколько больше, а в обменниках — до 30 копеек.