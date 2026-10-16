Инфляционные ожидания почти не изменились, в то время как прогнозируемый курс доллара и евро несколько вырос.

В третьем квартале 2026 года украинский бизнес ухудшил оценки перспектив экономики на ближайшие 12 месяцев. Компании ожидают сокращения объема производства товаров и услуг, а также неблагоприятного финансово-экономического развития своих предприятий. Инфляционные ожидания почти не изменились, в то время как прогнозируемый курс доллара и евро несколько вырос.

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний за третий квартал 2026 года.

Каким будет курс доллара через год

Участники опроса несколько повысили ожидания курса гривны к доллару США.

Так, средний прогнозируемый курс на следующие 12 месяцев составил 46,90 грн/долл. США против 46,12 грн/долл. США во втором квартале 2026 года.

Большинство респондентов (67,9%) ожидали, что через год курс будет находиться в пределах 44,01−48,00 грн/долл. США. 27,4% опрошенных прогнозировали, что он превысит 48 грн/долл. США.

Во втором квартале такие ожидания были у 74,3% и 16,4% респондентов соответственно.

Средний прогнозируемый курс на следующие 12 месяцев составил 46,90 грн/долл. США, bank.gov.ua

Прогноз курса евро

Курсовые ожидания в отношении евро усиливались третий квартал подряд.

54,85 ​​грн/евро. В предыдущем квартале прогноз был 54,42 грн/евро. Средний ожидаемый курс гривны к европейской валюте на следующие 12 месяцев составил. В предыдущем квартале прогноз был 54,42 грн/евро.

Доля респондентов, ожидавших курс в пределах 54,01−58,00 грн/евро, увеличилась с 46,4% во втором квартале до 55,6% в третьем.

Средний ожидаемый курс гривны к европейской валюте на следующие 12 месяцев составил 54,85 ​​грн/евро, bank.gov.ua

Прогноз инфляции

Прогнозируемая бизнесом годовая инфляция на ближайшие 12 месяцев почти не изменилась. В третьем квартале ожидаемый показатель составил 11,5% против 11,6% по результатам предыдущего опроса.

Инфляцию в пределах 7,6−15% прогнозировали 60,4% респондентов. Еще 19,8% ожидали, что она превысит 15%. Во втором квартале эти доли составляли 62,5% и 19,5% соответственно.

Бизнес ожидает инфляцию на уровне 11,5%, bank.gov.ua

Что больше всего будет влиять на цены

Главным фактором роста потребительских цен бизнес назвал военные действия и их последствия. На этот фактор указали 85,5% респондентов.

Среди других существенных факторов опрошенные назвали:

курс гривны к иностранным валютам — 70,5% ответов;

производственные издержки — 67,6% ответов.

Главным фактором роста потребительских цен бизнес назвал военные действия и их последствия, bank.gov.ua