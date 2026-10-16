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Какими будут инфляция, курс доллара и евро через 12 месяцев — прогноз бизнеса

Валюта
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Инфляционные ожидания почти не изменились, в то время как прогнозируемый курс доллара и евро несколько вырос.
Инфляционные ожидания почти не изменились, в то время как прогнозируемый курс доллара и евро несколько вырос.
В третьем квартале 2026 года украинский бизнес ухудшил оценки перспектив экономики на ближайшие 12 месяцев. Компании ожидают сокращения объема производства товаров и услуг, а также неблагоприятного финансово-экономического развития своих предприятий. Инфляционные ожидания почти не изменились, в то время как прогнозируемый курс доллара и евро несколько вырос.
Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний за третий квартал 2026 года.

Каким будет курс доллара через год

Участники опроса несколько повысили ожидания курса гривны к доллару США.
Так, средний прогнозируемый курс на следующие 12 месяцев составил 46,90 грн/долл. США против 46,12 грн/долл. США во втором квартале 2026 года.
Большинство респондентов (67,9%) ожидали, что через год курс будет находиться в пределах 44,01−48,00 грн/долл. США. 27,4% опрошенных прогнозировали, что он превысит 48 грн/долл. США.
Во втором квартале такие ожидания были у 74,3% и 16,4% респондентов соответственно.
Средний прогнозируемый курс на следующие 12 месяцев составил 46,90 грн/долл. США
Средний прогнозируемый курс на следующие 12 месяцев составил 46,90 грн/долл. США, bank.gov.ua

Прогноз курса евро

Курсовые ожидания в отношении евро усиливались третий квартал подряд.
Средний ожидаемый курс гривны к европейской валюте на следующие 12 месяцев составил 54,85 ​​грн/евро. В предыдущем квартале прогноз был 54,42 грн/евро.
Доля респондентов, ожидавших курс в пределах 54,01−58,00 грн/евро, увеличилась с 46,4% во втором квартале до 55,6% в третьем.
Средний ожидаемый курс гривны к европейской валюте на следующие 12 месяцев составил 54,85 ​​грн/евро
Средний ожидаемый курс гривны к европейской валюте на следующие 12 месяцев составил 54,85 ​​грн/евро, bank.gov.ua

Прогноз инфляции

Прогнозируемая бизнесом годовая инфляция на ближайшие 12 месяцев почти не изменилась. В третьем квартале ожидаемый показатель составил 11,5% против 11,6% по результатам предыдущего опроса.
Инфляцию в пределах 7,6−15% прогнозировали 60,4% респондентов. Еще 19,8% ожидали, что она превысит 15%. Во втором квартале эти доли составляли 62,5% и 19,5% соответственно.
Бизнес ожидает инфляцию на уровне 11,5%
Бизнес ожидает инфляцию на уровне 11,5%, bank.gov.ua

Что больше всего будет влиять на цены

Главным фактором роста потребительских цен бизнес назвал военные действия и их последствия. На этот фактор указали 85,5% респондентов.
Среди других существенных факторов опрошенные назвали:
  • курс гривны к иностранным валютам — 70,5% ответов;
  • производственные издержки — 67,6% ответов.
Главным фактором роста потребительских цен бизнес назвал военные действия и их последствия
Главным фактором роста потребительских цен бизнес назвал военные действия и их последствия, bank.gov.ua
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что аналитики ICU сохраняют прогноз курса доллара на конец 2026 года на уровне 45,8 грн/$ против текущего показателя 45,08 грн/$. В конце 2027 года курс доллара может составить 49,2 грн/$.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Курс валютИнфляцияБизнес
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