НБУ отпустит фиксированный курс уже скоро: что будет с долларом в Украине — Finance.ua

НБУ отпустит фиксированный курс уже скоро: что будет с долларом в Украине Сегодня 17:01 — Валюта

НБУ отпустит фиксированный курс уже скоро: что будет с долларом в Украине

Большинство специалистов на украинском наличном рынке говорили, что курс доллара будет в дальнейшем увеличиваться или качаться. Однако другие эксперты считают, что у НБУ есть большие золото-валютные резервы, поэтому девальвации гривны не ожидается.

Как сообщает специалист экономической экспертной платформы Олег Гетман для 24 Канала, хотя еще в конце июня НБУ обнародовал план валютных послаблений, но это может произойти осенью из-за отсутствия угроз девальвации (снижения курса национальной валюты).

«Как я уже отмечал: мы имеем рекордные золото-валютные резервы, мы имеем поступление валюты, мы имеем профицитный текущий платежный баланс. Так что, если курс отпустят, то можно ожидать даже ревальвации — укрепление гривны до 35 или до 33 гривен», — говорит специалист.

Читайте также Курс доллара в сентябре: банкир назвал новые рамки валютного коридора

В понедельник, 4 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,45 грн (покупка) и 38,10 (продажа). Наличный курс — 37,65 (покупка) и 37,81 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Напомним, украинские аналитики наличного рынка уверяют, что сентябрь принесет с собой удорожание иностранной валюты до 39 гривен. А Министерство финансов обнародовало инструкции по подготовке бюджетных запросов на следующий год, и прогнозы по курсу доллара в 2024, 2025 и 2026 неутешительны.

Как говорится в документе от Минфина, в проект госбюджета в 2024 году предлагается заложить курс доллара на уровне 41,4 гривны, в 2025 году предусмотрен рост до 44,5 гривен, а в 2026 году — до 43 гривен.

Кроме того, в документе прогнозируется, что инфляция в Украине замедлится до 10,8%, а через два года — до 5,8%. При этом средняя зарплата в 2024 году вырастет на 6%, а в последующие годы рост будет более динамичным.

Кстати, следить за актуальным курсом валют можно на Finance.ua. Заходите, чтобы всегда быть в курсе!

Телеграф По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.