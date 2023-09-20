Пенсии украинцев увеличатся в 2024 году: правительство выделит дополнительно 100 млрд грн — Finance.ua

Пенсии украинцев увеличатся в 2024 году: правительство выделит дополнительно 100 млрд грн Сегодня 13:00 — Казна и Политика

Пенсии украинцев увеличатся в 2024 году: правительство выделит дополнительно 100 млрд грн

В следующем году пенсии украинцев будут выше, чем в этом. Ожидается, что доходы Пенсионного фонда возрастут на 100 млрд грн. Это позволит пересмотреть размер выплат и выплачивать гражданам больше.

Об этом заявила в эфире телемарафона глава Минсоцполитики Оксана Жолнович.

В 2024 году социальная составляющая бюджета не только остается, но и будет увеличена. Поэтому бюджет на следующий год точно можно назвать социальным, говорит Оксана Жолнович.

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«Ведь второе по величине направление средств после обороны — это именно социальные расходы. В этом году правительство увеличило социальные расходы на практически 25 миллиардов — это огромная сумма. Еще около 100 миллиардов мы ожидаем увеличения доходов в Пенсионный фонд — это тоже огромная сумма», — отметила чиновник.

По словам Жолнович, такое увеличение поступлений в ПФ позволяет Кабмину планировать большие расходы на пенсии граждан в 2024 году и «планировать разные социальные активности».

Очевидно, под «социальными активностями» Оксана Жолнович также имеет в виду ежегодную индексацию пенсии. Закон позволяет во время войны не проводить индексацию выплат, но чиновники надеются, что это удастся сделать.

Справка Finance.ua:

1 марта 2024 года состоится индексация пенсий для граждан Украины, как это происходило в предыдущие годы;

Кабинет Министров предлагает повысить в 2024 году прожиточный минимум с 2589 до 2920 гривен и минимальную пенсию с 2093 до 2361 гривен. Такие характеристики содержатся в проекте государственного бюджета;



в Украине хотят изменить алгоритм начисления пенсий для восстановления социальной справедливости.

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УБР По материалам:

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