Шмигаль розкрив деталі пенсійної реформи: якими будуть нові пенсії — Finance.ua

Шмигаль розкрив деталі пенсійної реформи: якими будуть нові пенсії Сьогодні 10:03 — Казна та Політика

1 березня 2024 року відбудеться індексація пенсій для громадян України, так, як це відбувалося у попередні роки.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, розкривши деталі нової пенсійної реформи та зазначивши, як відбуватиметься індексація пенсій з березня 2024 року.

«Традиційно 1 березня відбудеться індексація пенсій для громадян України, так, як це відбувалося попередні роки. Ми будемо робити це і цього року, але ми зробимо це більш справедливо. Ми хочемо, щоб солідарна пенсія для українців була зрозумілою, прозорою і складала 30% від середнього заробітку. Запроваджується система балів, коли пенсія стає дуже справедливою», — сказав прем'єр.

Як працюватиме реформа

Якщо дві людини відпрацювали на одній посаді однакову кількість років, але одна людина вийшла на пенсію в 2001 році, а друга вийшла на пенсію з минулого року, то в тої людини, яка вийшла на пенсію з минулого року, пенсія буде в районі 5,5−6 тис. грн, а в тієї, яка вийшла на пенсію в 2001 році, пенсія буде 3,6−3,7 тис. грн.

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«Величезна різниця. Ми хочемо диспропорцію прибрати — запроваджуємо бали, і у людей — вчителів, лікарів в першу чергу, у кого були стабільні середні заробітні плати, — у них зарплати прирівняються, і у людей, які раніше виходили на пенсію, пенсії значно підтягнуться до сучасного рівня», — сказав прем'єр.

За словами Шмигаля, у 2024 році пенсії будуть проіндексовані до однакового рівня — якби всі пенсії отримувалися в цьому або минулому році.

«Ми називаємо це справедливою індексацією. Пенсія буде індексуватися справедливо, незалежно від часу виходу на пенсію, це буде завжди однаковий рівень для всіх людей, які пройшли однаковий шлях», — наголосив Шмигаль.

Довідка Finance.ua:

Президент України Володимир Зеленський анонсував суттєву індексацію пенсій у 2024 році, яка традиційно планується на березень, а також двоетапне підвищення мінімальної зарплати;

раніше Пенсійний фонд України дав роз’яснення щодо того, як українцям, які виїхали з країни, не втратити пенсії від держави. Згідно з законом, у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд її виплата припиняється. Аби поновити пенсійну виплату, необхідно особисто звернутися до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України із заявою та пред’явити документ, що посвідчує особу.

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УНІАН За матеріалами:

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