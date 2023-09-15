Уряд схвалив проєкт бюджету на 2024 рік: основні показники — Finance.ua

Уряд схвалив проєкт бюджету на 2024 рік: основні показники Сьогодні 13:00 — Казна та Політика

Уряд схвалив проєкт бюджету на 2024 рік: основні показники

Кабінет Міністрів затвердив проєкт держбюджету на 2024 рік з власними доходами загального фонду бюджету у 1 трлн 560 млрд грн та видатками загального фонду у 3 трлн 108 млрд грн.

Про це повідомляє прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.

«Ключовий акцент цього проєкту — оборона й безпека нашої країни. Направляємо більше половини всіх ресурсів бюджету — 1 трильйон 685 млрд грн. Ця сума на 113 млрд грн більша, ніж цього року», — написав він.

Як зазначив прем'єр, «так само як і цьогоріч, кожна копійка податків громадян та бізнесу піде на забезпечення наших Сил безпеки й оборони». (Інші видатки фінансуються за рахунок міжнародної допомоги. — Ред.).

За його словами, другий пріоритет — це соціальна сфера. Видатки бюджету складуть 469 млрд грн, що на 25 млрд більше, ніж цього року.

Третій пріоритет — медицина та освіта. На сектор освіти виділяють 179 млрд грн, і це на 23 млрд більше, ніж цього року. На медицину — 202 млрд грн, що на 24 млрд перевищує видатки 2023 року, пояснив прем'єр.

Четвертий пріоритет — підтримка ветеранів. Видатки за цією програмою зростуть удвічі - з 6,8 млрд грн у 2023 році до 14,3 млрд грн у наступному.

П’ятий пріоритет — це відновлення нашої економіки. «Жодного підвищення податків не передбачається. Уряд продовжує програми пільгового кредитування, програму безповоротних грантів єРобота, підтримку українських стартапів. Також запускаємо нові програми для індустріальних парків, для реалізації інвестиційних проєктів, для підтримки українського виробника», — написав прем'єр.

Головні цифри бюджету:

Доходи: 1,746 трлн грн (загальний фонд 1,54 трлн грн)

Витрати: 3,308 трлн грн (загальний фонд 3,1 трлн грн)

Дефіцит: 1,531 трлн грн.

Крім того, передбачено, що з 1 січня мінімальна зарплата в Україні зросте до 7 100 гривень, а з 1 квітня — до 8 000 гривень.

Довідка Finance.ua:

у першому півріччі 2023 року в Україні перевиконали надходження до загального фонду держбюджету на 3,1%, або на 10,4 мільярда гривень, порівняно з планом на цей період;

президент України Володимир Зеленський анонсував суттєву індексацію пенсій та доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю підготувати основу для того, аби у першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні.



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