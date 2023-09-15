Мінімальну пенсію в Україні підвищать наступного року після річної паузи — Finance.ua
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Мінімальну пенсію в Україні підвищать наступного року після річної паузи

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Мінімальну пенсію в Україні підвищать наступного року після річної паузи
Мінімальну пенсію в Україні підвищать наступного року після річної паузи
Кабінет Міністрів пропонує підвищити у 2024 році прожитковий мінімум з 2589 гривень до 2920 гривень та мінімальну пенсію з 2093 гривень до 2361 гривень. Такі показники містяться в проєкті державного бюджету.
Про це повідомив член фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк, який оприлюднив проєкт бюджету.
Таким чином, соціальні стандарти зростуть на 12,8% при тому що інфляція очікується на рівні 10,8%.
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Проєктом пропонується встановити з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2920 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
  • дітей віком до 6 років — 2563 гривні;
  • дітей віком від 6 до 18 років — 3196 гривень;
  • працездатних осіб — 3028 гривень;
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, — 2102 гривні;
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, — 2102 гривні;
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, — 1600 гривень;
  • осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), — 2361 гривня.
Нагадаємо, прожитковий мінімум не підвищували у 2023 році.

Довідка Finance.ua:

  • 15 вересня Кабінет Міністрів затвердив проєкт держбюджету на 2024 рік з власними доходами загального фонду бюджету у 1 трлн 560 млрд грн та видатками загального фонду у 3 трлн 108 млрд грн;
  • крім того, передбачено, що з 1 січня мінімальна зарплата в Україні зросте до 7 100 гривень, а з 1 квітня — до 8 000 гривень.
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За матеріалами:
Finance.ua
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