Мінімальну пенсію в Україні підвищать наступного року після річної паузи — Finance.ua

Мінімальну пенсію в Україні підвищать наступного року після річної паузи Сьогодні 17:04 — Особисті фінанси

Мінімальну пенсію в Україні підвищать наступного року після річної паузи

Кабінет Міністрів пропонує підвищити у 2024 році прожитковий мінімум з 2589 гривень до 2920 гривень та мінімальну пенсію з 2093 гривень до 2361 гривень. Такі показники містяться в проєкті державного бюджету.

Про це повідомив член фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк, який оприлюднив проєкт бюджету.

Таким чином, соціальні стандарти зростуть на 12,8% при тому що інфляція очікується на рівні 10,8%.

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Проєктом пропонується встановити з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2920 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років — 2563 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років — 3196 гривень;

працездатних осіб — 3028 гривень;

працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, — 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, — 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, — 1600 гривень;

осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), — 2361 гривня.

Нагадаємо, прожитковий мінімум не підвищували у 2023 році.

Довідка Finance.ua:

15 вересня Кабінет Міністрів затвердив проєкт держбюджету на 2024 рік з власними доходами загального фонду бюджету у 1 трлн 560 млрд грн та видатками загального фонду у 3 трлн 108 млрд грн;

крім того, передбачено, що з 1 січня мінімальна зарплата в Україні зросте до 7 100 гривень, а з 1 квітня — до 8 000 гривень.



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