Бесплатные смартфоны для пенсионеров: какова судьба правительственной инициативы — Finance.ua

Бесплатные смартфоны для пенсионеров: какова судьба правительственной инициативы Сегодня 09:47 — Личные финансы

Бесплатные смартфоны для пенсионеров: какова судьба правительственной инициативы

В начале февраля 2022 года, до полномасштабного вторжения россии, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что все вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет могут получить бесплатный смартфон и льготный тариф на интернет. Издание «На пенсии» рассказало, что произошло с этим предложением.

Из-за войны реализацию этой идеи пришлось перенести. Руководитель развития электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник подтвердил, что этот вопрос пока отложен.

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Однако, как заявляет чиновник, как только появится возможность, оно непременно снова появится в повестке дня.

«Если говорить о смартфонах, к сожалению, война отсрочила этот вопрос… Понятно, что во время войны перед государством стоят другие приоритеты. Этот вопрос откладывается, но уверен, что мы к нему вернемся», — объяснил он.

Детальнее об инициативе. Еще 9 февраля 2022 года в Киеве состоялся Diia Summit, где презентовали новые госуслуги. Президент Владимир Зеленский также заявил, что весной украинцы от 60 лет получат от государства бесплатный смартфон и льготный тариф. Запись на получение смартфонов для вакцинированных украинцев в возрасте от 60 лет должна была начаться в апреле 2022 года. Однако из-за полномасштабного вторжения россии на территорию Украины эту инициативу отсрочили.

Справка Finance.ua:

напомним, с 1 апреля 2020 года лицам, достигшим 80 лет, установлена доплата к пенсии в размере до 500 гривен, но вследствие весенней индексации в 2022 году эта сумма возросла до 570 гривен;

во время индексации в марте 2023 г. эта доплата не пересматривалась и осталась на прежнем уровне. То есть пенсионеры, достигшие 80 лет, при условии, что их пенсия ниже 10 340,35 грн могут получать дополнительно 570 гривен;



также с 1 октября 2022 г. пенсионерам, которым исполнилось от 70 до 75 лет, установлена ​​ежемесячная компенсационная доплата к пенсии в размере до 300 гривен;



пенсионерам, достигшим 70 лет после 1 октября, ежемесячная компенсационная выплата будет устанавливаться с даты достижения такого возраста;



компенсационную доплату с октября 2021 года получают и пенсионеры старше 75. После индексации, которая была проведена в 2022 году, эта сумма составляет 456 гривен.



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