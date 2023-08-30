Будет проверка: кто из пенсионеров в Украине останется без выплат — Finance.ua

Будет проверка: кто из пенсионеров в Украине останется без выплат Сегодня 20:01 — Личные финансы

Будет проверка: кто из пенсионеров в Украине останется без выплат

Украинское государство пытается всех пенсионеров обеспечить соответствующими выплатами. Поэтому те, кто получал незаконно пенсии, в дальнейшем их могут потерять. В Верховной Раде уверены, что это может способствовать более точному установлению лиц, имеющих право на деньги.

Как говорится в законопроекте «Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины», утвержденному ВРУ, есть пять категорий лиц, не имеющих права на пенсии.

Кто может остаться без пенсионных выплат

украинцы, признанные без вести пропавшими или умершими в установленном законом порядке;

лица, не прошедшие верификацию;

человек, который в течение 6 месяцев не тратил деньги с пенсионного счета;

пенсионеры, временно проживающие за границей и написавшие отказ от выплат;

если пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Читайте также В каких странах за последние два года повышался пенсионный возраст

«Новые правила позволят прекращать выплаты пенсий в случаях, когда индивидуальный документооборот с государством-агрессором прекращается. Это поможет сделать невозможным финансирование лиц, которые могут поддерживать деятельность, угрожающую национальной безопасности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Справка Finance.ua:

Украинец, уплачивающий взносы со средней зарплаты, на пенсии сможет получать выплату в размере около 29% привычного дохода. В настоящее время это 4,5 тыс. грн. При этом тот украинец, который официально получает минимальную зарплату, получит пенсию в размере всего 2093 грн. А для того чтобы получать пенсию в размере 10 тыс. грн, официальная зарплата должна составлять 33,3 тыс. грн. Речь идет об официальном доходе, с которого платят взносы.

Уже в течение года действует программа дополнительных выплат к пенсиям для пожилых людей, согласно которой пенсионеры, достигшие 70 лет, имеют право на дополнительные 300 гривен в месяц. Однако не все лица этого возраста могут воспользоваться этой дополнительной финансовой поддержкой. Кому из украинцев не предусмотрены надбавки к пенсиям — читайте тут.



Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Телеграф По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.