Будет проверка: кто из пенсионеров в Украине останется без выплат — Finance.ua
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Будет проверка: кто из пенсионеров в Украине останется без выплат

Личные финансы
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Будет проверка: кто из пенсионеров в Украине останется без выплат
Будет проверка: кто из пенсионеров в Украине останется без выплат
Украинское государство пытается всех пенсионеров обеспечить соответствующими выплатами. Поэтому те, кто получал незаконно пенсии, в дальнейшем их могут потерять. В Верховной Раде уверены, что это может способствовать более точному установлению лиц, имеющих право на деньги.
Как говорится в законопроекте «Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины», утвержденному ВРУ, есть пять категорий лиц, не имеющих права на пенсии.

Кто может остаться без пенсионных выплат

  • украинцы, признанные без вести пропавшими или умершими в установленном законом порядке;
  • лица, не прошедшие верификацию;
  • человек, который в течение 6 месяцев не тратил деньги с пенсионного счета;
  • пенсионеры, временно проживающие за границей и написавшие отказ от выплат;
  • если пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.
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«Новые правила позволят прекращать выплаты пенсий в случаях, когда индивидуальный документооборот с государством-агрессором прекращается. Это поможет сделать невозможным финансирование лиц, которые могут поддерживать деятельность, угрожающую национальной безопасности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Справка Finance.ua:

  • Украинец, уплачивающий взносы со средней зарплаты, на пенсии сможет получать выплату в размере около 29% привычного дохода. В настоящее время это 4,5 тыс. грн. При этом тот украинец, который официально получает минимальную зарплату, получит пенсию в размере всего 2093 грн. А для того чтобы получать пенсию в размере 10 тыс. грн, официальная зарплата должна составлять 33,3 тыс. грн. Речь идет об официальном доходе, с которого платят взносы.
  • Уже в течение года действует программа дополнительных выплат к пенсиям для пожилых людей, согласно которой пенсионеры, достигшие 70 лет, имеют право на дополнительные 300 гривен в месяц. Однако не все лица этого возраста могут воспользоваться этой дополнительной финансовой поддержкой. Кому из украинцев не предусмотрены надбавки к пенсиям — читайте тут.
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По материалам:
Телеграф
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