Получат не все: кому из украинцев не предусмотрены надбавки к пенсиям — Finance.ua

Получат не все: кому из украинцев не предусмотрены надбавки к пенсиям Сегодня 19:01 — Личные финансы

Получат не все: кому из украинцев не предусмотрены надбавки к пенсиям

Уже в течение года действует программа дополнительных выплат к пенсиям для пожилых людей, согласно которой пенсионеры, достигшие 70 лет, имеют право на дополнительные 300 гривен в месяц. Однако не все лица этого возраста могут воспользоваться этой дополнительной финансовой поддержкой.

Об этом сообщает издание «На пенсии ».

Специалисты отмечают, что основная причина отсутствия доплаты — получение пенсии в размере более 10 340 гривен. В этой ситуации также не производится выплата никаких «возрастных» надбавок, включая доплату в размере 400 гривен для лиц старше 75 лет, и доплату в размере 500 гривен для лиц старше 80 лет.

Дополнительно следует отметить, что из-за установленного порядка выплаты пенсий, который осуществляется с 4 до 25 числа каждого месяца, а расчеты для выплаты производятся в конце предыдущего месяца, некоторые «новые» 70-летние пенсионеры могут остаться без дополнительных 300 гривен, поскольку они не успевают попасть в этот цикл расчетов и выплат.

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К примеру, если пенсионеру исполнилось 70 лет 22 сентября, то он не получит полную доплату за сентябрь. Однако начиная с октября ему будут выплачивать дополнительные 300 гривен в соответствии с программой.

«Если пенсия такого человека менее 10 340 грн и ему исполнилось 70 лет, то надбавку в сумме 300 гривен он обязательно будет получать. Просто в первый месяц после достижения 70-летия эта доплата уплачивается с числа, когда человек отпраздновал день рождения», — объяснили специалисты.

Напомним, для некоторых категорий пенсионеров индексация выплат состоялась только в июле 2023 года, но определенные граждане дополнительных денег вообще не получили. К ним относятся:

работающие пенсионеры с небольшим страховым стажем и расчетным размером пенсии менее 2 100 гривен;

экс-сотрудники прокуратуры;

пенсионеры, получающие более 20 930 гривен;

получатели ежемесячного пожизненного денежного содержания.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Фокус По материалам:

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