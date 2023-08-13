В ПФУ разъяснили, как не остаться без пенсии в случае замены банковской карты — Finance.ua

В ПФУ разъяснили, как не остаться без пенсии в случае замены банковской карты Сегодня 12:44 — Личные финансы

В ПФУ разъяснили, как не остаться без пенсии в случае замены банковской карты

В Пенсионном фонде объяснили, как не остаться без пенсии в случае замены банковской карты.

Так, в случае замены банковской карты по истечении срока ее действия или в случае ее утери необходимо обратиться в отделение банка, в котором вы обслуживаетесь.

Обычно после перевыпуска карту привязывают к текущему счету пенсионера.

В таком случае сообщать о замене карты в Пенсионный фонд не нужно.

В случае изменения счета или если вы сменили сам банк, информацию об этом обязательно нужно предоставить органу Пенсионного фонда для своевременного получения пенсии.

Это можно сделать двумя способами:

Обратившись лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда. Через веб-портал электронных услуг Фонда, отправив соответствующее заявление и указав новые банковские реквизиты.

Справка Finance.ua:

по данным ПФУ, количество пенсионеров в Украине уменьшилось на 140 тысяч в течение второго квартала 2023 года. Это самое большое сокращение с начала большой войны. Средний размер пенсии составляет 5,3 тысячи грн. Однако 30% пенсионеров получают менее 3 тысяч грн;

некоторые категории граждан могут выйти на пенсию досрочно. К тому же досрочный выход на пенсию разрешен как женщинам, так и мужчинам. Так, право на пенсию в 50 лет имеют женщины, родившие пятерых или более детей. Но есть еще одно условие — нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа.



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