Достроковий вихід на пенсію: хто має право та на яких умовах — Finance.ua

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Достроковий вихід на пенсію: хто має право та на яких умовах

Казна та Політика
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Достроковий вихід на пенсію: хто має право та на яких умовах
Достроковий вихід на пенсію: хто має право та на яких умовах
В Україні деякі категорії громадян можуть вийти на пенсію достроково. До того ж достроковий вихід на пенсію дозволено як жінкам, так і чоловікам.
Отже, право на пенсію у 50 років мають жінки, які народили п’ятьох або більше дітей. Але є ще одна умова — потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу.
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Також на достроковий вихід на пенсію можуть розраховувати чоловіки. Багатодітний батько має право на отримання дострокової пенсії за умови, що мати не скористалася своїм правом або у разі її відсутності.
Зазначається, що багатодітний тато має право вийти на пенсію у 55 років за наявності 20-річного страхового стажу.
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Заяву про призначення дострокової пенсії можна подати до органу Пенсійного фонду у строк не раніше, ніж за один місяць до пенсійного віку (50-річчя для жінок) та бажано не пізніше трьох місяців з дня досягнення цього віку. Якщо заява була подана вчасно, виплати надходитимуть з дня 50-річчя. Якщо заяву буде подано пізніше тримісячного терміну, то виплати почнуть нараховувати не з дати досягнення 50-річчя, а з дати подання заяви.

Документи

У ПФУ потрібно надати такі документи:
  • документ, що засвідчує особу;
  • документ, що засвідчує придбаний страховий стаж;
  • свідоцтва про народження дітей або їх паспорти.

Довідка Finance.ua:

  • Впродовж 2011−2021 років жінкам підвищили пенсійний вік на п’ять років. Тепер і жінки, і чоловіки мають виходити на пенсію за віком при досягненні 60 років. Тобто тут було безумовне зростання віку. Також щороку збільшуються вимоги до кількості стажу, через що люди виходять на пенсію в 63 або навіть в 65 років.

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За матеріалами:
Finance.ua
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