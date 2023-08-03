Достроковий вихід на пенсію: хто має право та на яких умовах — Finance.ua

Достроковий вихід на пенсію: хто має право та на яких умовах Сьогодні 13:00 — Казна та Політика

Достроковий вихід на пенсію: хто має право та на яких умовах

В Україні деякі категорії громадян можуть вийти на пенсію достроково. До того ж достроковий вихід на пенсію дозволено як жінкам, так і чоловікам.

Отже, право на пенсію у 50 років мають жінки, які народили п’ятьох або більше дітей. Але є ще одна умова — потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу.

Також на достроковий вихід на пенсію можуть розраховувати чоловіки. Багатодітний батько має право на отримання дострокової пенсії за умови, що мати не скористалася своїм правом або у разі її відсутності.

Зазначається, що багатодітний тато має право вийти на пенсію у 55 років за наявності 20-річного страхового стажу.

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Заяву про призначення дострокової пенсії можна подати до органу Пенсійного фонду у строк не раніше, ніж за один місяць до пенсійного віку (50-річчя для жінок) та бажано не пізніше трьох місяців з дня досягнення цього віку. Якщо заява була подана вчасно, виплати надходитимуть з дня 50-річчя. Якщо заяву буде подано пізніше тримісячного терміну, то виплати почнуть нараховувати не з дати досягнення 50-річчя, а з дати подання заяви.

Документи

У ПФУ потрібно надати такі документи:

документ, що засвідчує особу;

документ, що засвідчує придбаний страховий стаж;

свідоцтва про народження дітей або їх паспорти.

Довідка Finance.ua:

Впродовж 2011−2021 років жінкам підвищили пенсійний вік на п’ять років. Тепер і жінки, і чоловіки мають виходити на пенсію за віком при досягненні 60 років. Тобто тут було безумовне зростання віку. Також щороку збільшуються вимоги до кількості стажу, через що люди виходять на пенсію в 63 або навіть в 65 років.

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